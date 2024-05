A Forma-1-es Miami Nagydíjon látszólag sorra hozták a Nemzetközi Automobil Szövetség emberei a következetlenebbnél következetlenebb döntéseket, mind közül azonban a legkiemelkedőbb az volt, amikor a biztonsági autó a futamon nem az első, hanem a második helyezettet fogta meg. Max Verstappennek muszáj volt besorolnia a többiekkel együtt a safety car mögé, míg az élen haladó Lando Norris gyorsabban mehetett, hátralévő kerékcseréje után simán az első helyre visszatérve.

A helyzetet később korrigálták azzal, hogy a biztonsági autó elengedte, majd újra összeszedte a mezőnyt, ezúttal már az első ember vezetésével.

A helyzetet megteremtő Logan Sargeant Williamsének fedélzeti kamerás felvétele egyébként megmutatta, hogy a biztonsági autó csak méterekkel maradt le arról, hogy Norris McLarenjét megfogja, teljesen más irányba csavarva a brit pilóta versenyét.

A történtek miatt a RacingNews365 meg is kereste az FIA-t, adjanak magyarázatot, mit gondolnak. A szervezet tömören elismerte, hogy hibáztak. „Későn született döntés a safety car kiküldéséről, így lemaradtak Norrisról kb. 20 méterrel. Ezt követően a versenyirányítás úgy döntött, hogy egy lassú körrel minden autót összegyűjtenek és hagyják a pályabíróknak, hogy elkezdjék a jármű eltávolítását a pályáról. Ez nem lett volna lehetséges, ha hagyják, hogy minden autó megelőzze a biztonsági autót. Vártak tehát, amíg mindenki összegyűlt, mielőtt engedték őket előzni” – válaszolták.

Meglepő, de arra egyébként nem vonatkozik külön szabály, hogy a biztonsági autónak mindig az első helyezettet kell összeszednie először a mezőnyből, de logikus módon mindig is így volt ez. Azzal, hogy Bernd Mäylander felkapcsolt sárga lámpákkal érkezett Verstappen Red Bullja elé, az előzés tiltottá vált – mint a magyarázatban is láthatjuk, biztonsági okok miatt. Magyarán szólva a szabályoknak tökéletesen megfelelt a mostani procedúra is, függetlenül attól, hogy a verseny szellemiségének vagy az eddig megszokott menetrendnek nem.