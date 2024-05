Majdnem ütközött a Forma-1-es Miami Nagydíj sprintidőmérőjének első szakaszában a mclarenes Oscar Piastri és a Kick Sauberben ülő Valtteri Bottas. A páros az első kanyarban épphogy elkerülték egymást, az esetről a McLaren pilótája frissen azt mondta a rádióban, hogy nem tudja, mi ér büntetést, ha ez nem.

This incident between Piastri and Bottas is under investigation #MiamiGP pic.twitter.com/gbcPhLadSs