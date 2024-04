A jelenlegi Forma-1-es versenynaptárban hat sprinthétvégét találunk, melyből egyet már le is tudott a mezőny, a következőre pedig éppen a következő hétvégén, Miamiban kerül sor. Az idei évre ismét módosítottak a lebonyolításon, és az talán kijelenthető, hogy most működik a legjobban a rendszer, de azért még megosztja a közönséget a sprint.

Mit gondolsz az F1-es sprintekről? Nekem tetszik, minden hétvégén szívesen látnám 5% (1) Néhány hétvégén belefér, de ne legyen mindig 60% (12) Továbbra sem tetszenek, eltűntetném őket a Forma-1-ből 35% (7)

Stefano Domenicali, a Forma-1 vezérigazgatója azonban folyamatosan amellett kampányolt már az elmúlt években is, hogy legyen több sprint. Érthető is ez az ő szempontjából, hiszen a pályáktól származó bevételek nőnek, a sprint mégiscsak értékesebb ebből a szempontból, mint egy szabadedzés. Az olasz szakember a kínai hétvégén látottakat követően ismét napirendre tette a sprinthétvégék növelésének számát.

„Miért ne?” – mondta, amikor erről kérdezték. „Nagyszerű lenne, hiszen minden napra jutna feszültség. Beszélni fogunk erről a jövőben. El kell kerülnünk az olyan eshetőségeket, mint Japánban, amikor az autók nem hajtottak ki a pályára. Ez nem jó azoknak, akik kilátogatnak megnézni minket és a versenyzőket. Biztos vagyok abban, hogy a csapatok megértik, erre megoldásokat kell találnunk.”

A sprintek számának növelésével a regnáló világbajnok Max Verstappen sem ért egyet. A Red Bull hollandja híresen sprintellenes, azonban azt elismerte, az idei változások javítottak a helyzeten. „Ne húzzuk túl. Már így is 24 versenyünk van egy évben, és ott a hat sprint is. Értem, hogy eladhatóbb és jobbak a tévés számok, de több a nyomás a szerelőkön is. Ne gondoljuk, hogy 12 kell belőle, mert az embereken ez nyomot hagy” – mondta.