Bár valószínűleg nem így tervezték, szivárogtatás miatt már a 2024-es Forma-1-es világbajnokság kezdete előtt kiderült, hogy a Ferrari 2024 végén búcsút int Carlos Sainznak, hogy a jövő évtől a hétszeres világbajnok Mercedes-pilótát, Lewis Hamiltont ültessék Charles Leclerc mellé.

A húzás óriási meglepetés volt, hiszen az angol szóban kismilliószor „örök hűséget” fogadott a Mercedesnek, ráadásul Sainz már tavaly is kimondottan jól teljesített – a spanyol idén pedig egyenesen remekel, úgy is mindössze 4 ponttal áll a bajnokság 4. helyén az egészen 2029-ig lekötött Leclerc mögött, hogy vakbélműtét miatt kihagyni kényszerült a második, szaúd-arábiai fordulót, hogy aztán a következő versenyhétvégén, Ausztráliában futamot is nyerjen. Tavaly, és eddigi idén is Sainz volt az egyetlen nem Red Bull-os versenyző, aki győzni tudott – ráadásul eddigi idén minden indulásánál dobogóra állt –, így érthető, hogy sokakban felmerült a kérdés, a megfelelő pilótát búcsúztatja-e el a Ferrari.

A most következő Kínai Nagydíj előtt Leclerc-t is szembesítették a helyzettel, a monacói pedig nem is próbált ködösíteni.

„Azt hiszem, egyszerű a válasz: ő jobban teljesít. Bahrein kapcsán nehéz az összevetés, mert ott gondjaim voltak az autóval, azon kívül viszont erős hétvégém volt, de az utóbbi két hétvégén tényleg ő volt az erősebb” – nyilatkozta a csütörtöki sanghaji sajtónapon.

„Szóval rajtam múlik, hogy jobban dolgozzak, főleg az időmérőkön, ahol általában jól teljesítek, de mostanában nem igazán tudtam jó kört összerakni. Hajszálnyi a különbség a kiváló kör és az eltolás között a gumimelegítés tekintetében, ezen a téren küszködtem mostanában Carloshoz képest.”

„Nagyon magas szinten vezet mostanában, ami véleményem szerint nagyszerű a csapat szempontjából, de a saját szempontomból is. Sokat foglalkoztam mostanában a problémás dolgokkal, bízom benne, hogy hamarosan jön is a javulás. Aggódni nem aggódom, de nyilvánvaló, hogy már holnaptól jobban kell szerepelnem az időmérőkön” – utalt arra, hogy a négy év kihagyás után visszatérő Sanghajban pénteken egyetlen szabadedzés után már a szombati sprint kvalifikációja zajlik majd.

A Ferrari egyébként – még a téli tesztelés alapján becsültnél is – közelebb került a Red Bullhoz 2024-re, ami egyébként a pontversenyben is látszik, az olasz csapat mindössze 21 egységgel áll a címvédő mögött (141 vs. 120 pont), Kínába pedig igen bizakodóan érkeznek.

„Úgy gondolom, papíron ezen a pályán még erősebbek is lehetünk, mint Szuzukában, persze a hozzáálláson nem változtatunk emiatt. Úgy vélem, továbbra is a Red Bull lesz előnyben, nekünk pedig csakis magunkra kell összpontosítanunk, mert ahogy Szuzukában is láttuk, nagyon könnyű elszúrni a kvalifikációt” – magyarázta Leclerc, aki Japánban a 8. rajtkockából, fordított gumistratégiával volt kénytelen felkapaszkodni vasárnap a 4. helyre.