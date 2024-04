A 43 éves expilóta szerint alapvetően hasonlónak tűnik az idei F1-es idény, mint a tavalyi, és a címvédő és háromszoros vb-győztes Max Verstappent, illetve a Red Bullt nagyon nehéz legyőzni. „Láthattuk viszont, hogy Ausztráliában műszaki problémájuk volt, ami azt jelzi, hogy az idei autójuk talán kevésbé megbízható, mint a tavalyi. Ennek az egyik oka az lehet, hogy Adrian Newey az aerodinamikai tervezésnél a korábbiaktól eltérő irányban fejlesztett, szinte teljesen átalakította a 2023-ban világbajnok autót” – fogalmazott Liuzzi az MTI-ben adott interjújában, és hozzátette, közben a Ferrari folyamatosan fejlődik, Fréderic Vasseur pedig remek munkát végez csapatfőnökként.

„Érdekes lehet még a szezon, mert jelenleg a Red Bull toronymagas esélyes, de a folytatásban a Ferrari akár utol is érheti őket az idény közepétől” – jelentette ki. A Ferrari korábbi versenyzője arról is beszélt, hogy meglepődött, amikor a Ferrari bejelentette a hétszeres világbajnok brit Lewis Hamilton szerződtetését a 2025-ös idényre.

„Még bennfentesként sem számítottam erre a lépésre, ami egyébként egy remek megállapodás és egy nagy húzás volt a Ferrari részéről. Úgy gondoltam, Lewis már a pályafutása vége felé jár, talán két-három évet még versenyez, és aztán befejezi, de valahogy mindig úgy képzeltem, hogy ezt a Mercedesnél teszi, hiszen kiemelkedően sikeres időszakot töltöttek együtt. Lewis egy kiváló versenyző, az egyik kedvencem, de nem gondoltam, hogy a Ferrarihoz igazol majd, ugyanakkor a sportágnak ez biztosan jót tesz majd” – vélekedett Liuzzi.

A pályafutása során 80 Forma-1-es futamon rajthoz állt olasz versenyző abból az alkalomból utazott Budapestre, hogy részt vegyen azon a sajtótájékoztatón, amelyen Válint Bence bemutatta a Ferrari Challenge márkakupa-sorozat új versenyautóját, amellyel a 19 éves magyar pilóta is indul majd a szériában. Liuzzi segítőként dolgozik mellette, és kiemelte, Válint elég gyors és tehetséges ahhoz, hogy a zárt karosszériás pályaversenyzésben komoly magasságokig jusson el.

„Kevés olyan pilóta van, aki már fiatalon megfelelően képzett, tehetséges és közben gyors is. Bencét ilyennek ismertem meg már akkor, amikor a Forma-4-ben versenyzett, ahol négy évvel ezelőtt például a Ferrarinál az idei F1-es Szaúdi Nagydíjon bemutatkozó Oliver Bearman volt a csapattársa, és Bence képes volt azonos tempót diktálni vele” – nyilatkozott „tanítványáról” Liuzzi, aki elárulta, a vezetéstechnikai képzés mellett a mentális felkészülésben is van szerepe a pilóta segítőjeként.

Liuzzi felügyelőként is dolgozik a Forma-1-es futamokon. „Különleges feladat ez, gyorsan kell döntenünk, miközben sportszerűnek kell maradnunk még akkor is, ha olyan versenyző vagy csapat érintett egy esetben, akivel vagy aki ellen magam is versenyeztem aktív pályafutásom során. Négyen vagyunk arra, hogy meghozzuk a végső döntést és végig semlegesnek kell maradnunk. Nekem elsősorban versenyzői szempontból kell vizsgálnom az adott eset dinamikáját, és segítenem abban, hogy ki volt a hibás, szükség van-e büntetésre, és ha igen, akkor milyen mértékűre” – fejtette ki Liuzzi és hozzátette: mindig is versenyezni szeretett jobban, de a visszavonulását követően ez egy olyan feladatkör, amelyet élvez és szívesen lát el, ráadásul fontos a sportág szempontjából.