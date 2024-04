Nem tántorította el az Andrettit a Forma-1-től az, hogy a sportág vezetése elutasította csatlakozási szándékukat január végén. A versenycsapat ettől függetlenül nagyszabású projektbe vágott bele vagy épp fejez be, melyek eredménye együttesen alkalmasak lehetnének arra, hogy a színes motorsport-portfólió mellett még az F1 is megférjen.

Március elején például egy új amerikai központ építését jelentették be, a minap pedig Silverstone-ban adtak át egy létesítményt, melyben az autótervező részleg és az esetleges F1-es versenycsapat kaphatna helyet. Az új épület 4450 négyzetméteres, de a szomszédos 6500 négyzetméteres ingatlant is birtokba veszik majd a Motorsport.com információi szerint.

A brit központban rövidesen meg is kezdi a munkát az Andretti 80 fős európai különítménye. Az istálló közleményében nyíltan kimondja, bíznak abban, hogy az F1-es szempontrendszer szerint jó helyen lévő bázis majd vonzza a tehetséges szakembereket, akikkel megalkothatják a legjobb versenygépeket.

A silverstone-i központ addig sem marad kihasználatlan, amíg az Andretti nem kap (vagy szerez) Forma-1-es indulási lehetőséget. Michael Andretti csapattulajdonos elmondta, tervük az, hogy beszállnak az utánpótlás-nevelésbe. „Célunk az, hogy legyen egy F3-as/F2-es csapatunk, támogatva a Forma-1-es csapatot, és talán egy WEC-istállót is. Szeretnénk ezt a helyet az európai versenyközpontunkká tenni” – mondta, hozzátéve, hogy lehetőség szerint amerikai pilótáknak adnának lehetőséget az F1 felé vezető úton.

„Nem csak amerikai pilótákról szól ez, de ez jó kapaszkodó lehet nekik. Továbbra is a világ legtehetségesebb versenyzőit keressük, de tisztességes lehetőséget kapnak az amerikaiak is. Alapvetően amikor egy amerikai idejön versenyezni, nem részesül egyenlő bánásmódban” – fogalmazott Andretti, aki saját maga is megtapasztalta ezt annak idején.