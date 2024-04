Ahhoz képest, mennyire fogadkozott az időmérő után, mindössze néhány kanyar után véget ért Daniel Ricciardo számára a Forma-1-es Japán Nagydíj. Az RB ausztrálja már a rajtot is rosszul kapta el, jelentősen visszaesett, majd összeért Alexander Albon Williamsével, és együtt akkorát zakóztak, hogy piros zászlóval megszakították a versenyt.

Replay of the incident between Ricciardo and Albon 💥pic.twitter.com/kbabKS9kvj

— RBR Daily (@RBR_Daily) April 7, 2024