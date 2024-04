A Forma-1 az elmúlt években egészen jó üzletté vált, nem csoda, hogy annyira be akar mindenki szállni – és annyira nem akarnak a már benn lévő csapatok maguk közé engedni senkit. Jól mutatja mindezt akár a jogtulajdonos Liberty Media szárnyalása is, amely minap éppen a MotoGP-t is megvette.

Hogy kik és hogyan gazdagodtak, egészen jól nyomon lehet követni a Forbes éves összesítéseinek köszönhetően. A gazdagokat listázó összeállításban több F1-es kötődésű névvel is találkozni.

Közülük a leggazdagabb a Red Bull-birodalom 49 százalékos tulajdonosa, Mark Mateschitz, aki apjától örökölt szinte mindent. Az osztrák, aki az elmúlt időszakban leginkább a Forma-1-es csapat körüli botrányok miatt került a hírekbe, a világon is a 31. leggazdagabb 39,6 milliárd dolláros vagyonával. Tavalyhoz képest 4,9 milliárddal sikerült gyarapítania vagyonát, tehát nem volt rossz éve az üzletembernek.

Az F1-es kötődésű emberek között Piero Ferrarit tekinthetjük ezüstérmesnek 8,6 milliárd dollárjával, míg a harmadik helyen az Aston Martin tulajdonosa, Lawrence Stroll állomásozik 3,9 milliárd dollárral. A pilótaapuka mögött „egy hajszállal” lemaradva találjuk John Elkann Ferrari-vezért, az ő vagyona 900 millió dollárral 2,6 milliárdra nőtt.

Az F1-es szereplők közül az egyedüli vesztes Bernie Ecclestone volt. A brit üzletember így sem fogja üresen enni a kenyeret, vagyona így is 2,6 milliárd dollár, de azért fájhatott a sportág egykori urának, amikor tavaly adócsalás miatt elítélték, és ki kellett csengetnie 653 millió fontot.

A milliárdosok közé tavaly lépett be Toto Wolff. A Mercedes csapatfőnöke egy év alatt igencsak megszedte magát, az idei rangsorban már 1,6 milliárd dollár szerepel a neve mellett.