Bár a Stake/Kick Sauber még jövőre is a mostani formájában szerepel majd a Forma-1-ben, a korábbi pletykákra, spekulációkra rácáfolva az Audi az alakulat 100%-os tulajdonának megszerzésével biztossá tette, hogy 2026-tól a saját gyári projektjeként működteti tovább a csapatot.

Miután a jövő ilyen értelemben tisztázódott, kezdődhet a versenyzők keresése – úgy tudni, az Audi F1-es projektjét irányító Andreas Seidl már 2025-re szeretné lekötni azt a két pilótát, akikkel nekifutnak az új korszaknak.

A tavaly óta a Haasnál vezető Nico Hülkenberg komoly jelölt, a német pilóta a nemzetiségén túl a megbízhatósága, valamint a híresen jó műszaki visszajelzései miatt lehet vonzó választás – az ő megszerzése talán nem is nehéz feladat.

Régóta kötik az Audi projektjéhez Carlos Sainzot is – Seidl dolgozott már vele a McLarennél, a családot is ismerik az Audinál, hiszen az idősebb Carlos Sainz legutóbb a négykarikás márkával nyerte meg a Dakart, ráadásul a spanyol pilótát Hülkenberghez hasonlóan jó fejlesztőnek tartják, emellett odakint, a pályán is nagyon erős fejben.

Sainz esetleges leigazolása egyrészt könnyebbé vált azáltal, hogy a Ferrari Lewis Hamilton kedvéért búcsút int neki 2024 végén, persze a jelenlegi kiváló formája miatt mások, például a Red Bull is szemet vetett rá, de akár még a Mercedesnél is kiköthet.

A Saubernél idén harmadik közös szezonját tölti Valtteri Bottas és Csou Kuan-jü, az ő megtartásuk nem túl valószínű. A tapasztalt, többszörös futamgyőztes finn az elmúlt szezonokban szinte láthatatlanná vált, meglepő lenne, ha hosszabbítást kapna – Csou mellett szólhat esetleg nemzetisége, hiszen a kínai piac kiemelt fontossággal bír az Audi számára (is).

Akárhogy is, az Audinál minél előbb szeretnének tisztán látni a pilótapárost illetően, a RacingNews365 úgy tudja, amolyan ultimátumot is adtak a legkapósabbnak számító jelöltnek, Sainznak: a 29 éves spanyolnak állítólag április végéig alá kéne írnia, ha a négykarikás márka csapatánál akar versenyezni.