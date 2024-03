A sportfelügyelők szerint Fernando Alonsónak is komoly szerepe volt abban, hogy a Forma-1-es Ausztrál Nagydíj utolsó előtti körében az őt üldöző George Russell lesodródott a pályáról, majd felborult.

A felügyelők szerint „potenciálisan veszélyes vezetésnek” minősíthető, hogy Alonso olyan korán fékezett, mint a versenyen korábban soha. A telemetriai adatok alapján (a húsz másodpercnek megfelelő) utólagos bokszutca-áthajtásos büntetés indokoltnak is tűnik az ilyen trükköt nem először bevető Alonsóval szemben, aki viszont nagyon zokon vette, hogy az FIA már a „versenyzés művészetébe” is beleszól.

„Egy kicsit meglepett a verseny végi büntetés azzal kapcsolatban, hogyan is kellene bevenni egy kanyart és hogyan kellene versenyautót vezetni” – morgott Alonso az X-en. „Ilyen sebességeknél eszünk ágában sincs bármi helytelent tenni.”

„Ha annál a kanyarnál nem lenne kavicságy, vagy a világ bármelyik másik kanyarjáról lenne szó, nem is vizsgáltak volna minket. Több mint húszéves F1-es tapasztalattal és olyan csatákkal, mint a 2005-ös vagy 2006-os imolai a hátam mögött úgy gondolom, hogy az ívek változtatása vagy a kanyarbemeneti tempó feláldozása egy jobb kigyorsításért a versenyzés művészetének része.”

Double points for the team and a better race pace than the rest of the weekend allowed us to cross the finish line in 6th and 7th place. A bit surprised by a penalty at the end of the race regarding how we should approach the corners or how we should drive the race cars. At no… pic.twitter.com/WBdr7MPGFr