Az elmúlt évtizedekben megszokhattuk, hogy a Forma-1-es versenyeket mindig és mindenütt vasárnap rendezik, ám ez tavaly megszakadt. A Las Vegasba négy évtized után visszatért F1 mezőnye a neonfényes kaszinóváros utcáin éjszaka csapott össze – ám nagyon nyugati Vegas vasárnap éjszakája a világ túlnyomó részén hétfő lett volna, így egy nappal előbb kezdték a hétvégét.

Ugyanígy lesz ez idén is, de 2024-ben egy helyett rögtön három szombati nagydíj is került a naptárba, ráadásul az első két forduló „csatlakozott” Vegashoz. A muszlim világban vasárnap kezdődött az iszlám vándorló böjti hónapja, a ramadán, Szaúd-Arábiában ezért húzták szombatra a versenyt, és mivel a hivatalos kiírás szerint két F1-es nagydíj között legalább hét napnak kell eltelnie, a szezonnyitó Bahreini Nagydíj is előbbre tolódott.

A ramadán 2025-ben február végén kezdődik majd, így hasonló naptár esetén ugyanez várható a jövő évre is, de úgy tűnik, nem is feltétlenül kell vallási ünnep, így is, úgy is nagyon bejött a szombat.

A bahreini verseny alapítója és főnöke, Szalman bin Ísza al-Kalifa sejk a szezonnyitó után arról beszélt, hogy nagy siker volt a szombati rendezés, és ugyanígy látták ezt Szaúd-Arábiában is.

A Racingnews365.com kérdésére, hogy állandó jelleggel szombatra költözhet-e a szaúdi futam, a főszervező, Martin Whitaker határozott igennel felelt.

„Abszolúte. Ami azt illeti, már beszéltünk is erről. Kalid herceg még Bahreinben tárgyalt Szalman sejkkel és Stefano Domenicalival [az F1 vezérigazgatója] a kérdésről. Jó ötlet ez. A csapatoknak is könnyebb, sokan vasárnapra már otthon lehetnek. A Közel-Kelet egyik szépsége, hogy hajnali kettőkor felszáll az ember a gépre, és reggel hatra már ott lehet a Heathrow-n [Londonban], Párizsban van, vagy bárhol Európában.”

„Az ország számára is számos előnnyel jár ez a szervezés. Ezzel mindenképp érdemes foglalkozni. Meggyőződésem, hogy Szalman sejk is megerősítené, hogy a nézőszámok tekintetében megütötték a főnyereményt.”

Whitaker megerősítette, hogy Dzsiddában is többen voltak a korábbi rendezéseknél, a szabad vasárnap miatt mindenki jobban ráért.

„A hétvége kapcsán mindenki úgy volt, hogy na, itt a lehetőségünk. Nem kell aggódni a hétfői munkába indulás miatt, vagy azért, hogy vasárnap éjszaka után fáradt lesz az ember. Szerintem ez nagyon sokat számított Bahreinben és nálunk is” – mutatott rá a szakember.