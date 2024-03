A kétszeres világbajnok Fernando Alonso 2023-ra, Sebastian Vettel utódjaként igazolt az Aston Martinhoz, ahol a(z idény első harmadában) kiváló autóval remek eredményeket, számtalan dobogót hozott, bizonyítva, hogy 40 felett is nagyon versenyképes.

A sportág történetének legtapasztaltabb pilótája – ha minden jól megy, a szezon végére 400(!) futamig jut – jelenlegi szerződése az év végén fut ki, és már az Aston Martin idei modelljének leleplezésekor jelezte, hogy egyelőre bizonytalan, marad-e a csapatnál, sőt, általában az F1-ben.

Van is mit meggondolni, hiszen a közelgő 43. születésnap, a rekordhosszú szezonok kombinációja sok lehet a veteránnak, ugyanakkor rég nem volt ennyire izgalmas és képlékeny a pilótapiac, mint idén.

Lewis Hamilton ferraris átigazolásával a Mercedesnél is üresedés lesz, oda elférhet a tapasztalt spanyol – akár csak egy-két szezonra, amíg a Merci fiatal reménysége, az idén a Forma-2-ben induló Kimi Antonelli beérik –, igaz, az elmúlt napokban már Max Verstappen oda szerződése is félig-meddig reális lehetőségként merült fel, de ebben az esetben a Red Bullnál is lehet keresni valója.

A Szaúd-arábiai Nagydíjon, Dzsiddában elsősorban az esetleges mercedeses jövőről kérdezték a spanyolt, aki úgy véli, ott lehet Toto Wolff listáján.

„Igen, hiszen egyelőre nincs szerződésem a jövő évre. Jobb ezen a listán szerepelni, mint más versenykategóriák vagy a visszavonulók listáján!” – mondta a Motorsport.com-nak, hozzátéve, hogy viszonylag hamar kiderülhet, mi is lesz vele 2025-ben.

„A jövőt illető döntést néhány héten vagy néhány futamon belül hozom meg. Először magamban kell átgondolnom a dolgot, el kell döntenem, el akarom-e kötelezni magam. Nyilvánvaló, hogy az F1-ben való szerepléshez minden mást fel kell áldoznom az életemben, ez lesz a fő döntés.”

A kérdésre, hogy elfogadna-e például egy egyéves szerződést, így felelt:

„Nem tudom. Először is azt kell eldöntenem, akarok-e még versenyezni. Ahogy mondtam, önző lenne, ha egyszerűen csak a szerződésre, az F1-es versenyzésre gondolnék, utazgatnék a világban, mert az menő…”

„De nem ez a típus vagyok, ha elkötelezem magam, akkor azért teszem, mert őszintén hiszem, hogy esélyem lehet a győzelemre. Akkor ott akarok lenni a szimulátorban, együtt akarok dolgozni a mérnökökkel, és 100%-ot kérek a csapattól, mert tudom, hogy én is 100%-ot fogok adni.”

„Ha ez nem áll, akkor nem fogok leszerződni. És így egyelőre azt sem tudom, hol és mennyi időre kötném le magam. Sok még a kérdőjel. Persze ez már a második lépés lesz, elsőként a személyes jövőmről kell döntenem” – szögezte le.