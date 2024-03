A 2024-es Forma-1-es Szaúd-arábiai Nagydíj második szabadedzése 10 perc késéssel kezdődött Dzsiddában, miután egy meglazult vízelvezető-fedél miatt az összes ilyet ellenőrizni kellett.

Amikor a bokszutcai lámpa ottani idő szerint 20.10-kor végül zöldre váltott, a reflektorok fényei alatt rögtön a pályára is gurultak az autók.

A sauberes Valtteri Bottas annyira igyekezett, hogy első teljes körén az első kanyarban ki is pördült – a bukótérben irányba állítva az autót folytatni tudta a munkát.

🟢 FP2 GREEN LIGHT 🟢

The track is lit up and the drivers are on track 🙌#F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/fh8bau9mkG

— Formula 1 (@F1) March 7, 2024