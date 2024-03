Késő délutáni napsütésben, 26 Celsius-fokos levegő- és 41 fokos aszfalthőmérséklet mellett kezdődött meg a 2024-es Forma-1-es világbajnokság második fordulója, a Szaúd-arábiai Nagydíj első szabadedzése Dzsiddában.

A szűk, villámgyors utcai pályán komoly veszélyt jelentenek a falak, az első gyakorláson bő 10 perc után demonstrálta ezt az Aston Martin-os Lance Stroll, aki a 22-es kanyarban bal elsőjével érintette a korlátot, hajszálon múlott, hogy eldobja az autót. Miután visszatért a garázsba, a szerelők sokáig küzdöttek a megütött kerék eltávolításával.

