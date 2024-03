Idei második és karrierje 34. rajtelsőségével folytatódott Max Verstappen hegemóniája a Forma-1-es Szaúd-arábiai Nagydíj időmérő edzésén. Csakúgy, mint egy héttel ezelőtt Bahreinben, a Red Bull háromszor világbajnoka mögött Charles Leclerc végzett, míg a Ferrari monacóiját Verstappen csapattársa, Sergio Pérez követte a harmadik helyen.

A pénteki kvalifikáció végén Khalil Beschir libanoni motorsport-fejlesztési tanácsadó, vállalkozó, korábbi autóversenyző készítette az interjúkat az első három helyezettel.

„Nagyon jó napunk volt ma. Az éjszaka folyamán még egy kicsit csiszoltunk az autón, aminek köszönhetően valamivel nagyobb önbizalmam volt a tempósabb kanyarokban. Ezen a pályán sok múlik azon, mennyire vagy magabiztos, illetve mennyire mész el a határig” – nyilatkozta az újabb pole-pozíció után Verstappen.

„Ma nagyon jól éreztem magamat az autóban, az első Q3-as körömmel kifejezetten elégedett voltam. Kicsit olyan érzésem volt, mint 2021-ben, annál a bizonyos utolsó körnél. Annyi a különbség, hogy most az utolsó kanyart is bevettem” – jegyezte meg a holland, majd a futamra is kitért: „Az elmúlt években sok őrült futamot láthattunk itt. Sok minden megtörténhet. Általában azt mondják az emberek, ez egy sima, egykiállásos futam. Pedig nem így van, de bízom benne, hogy a versenytempónk is rendben lesz.”

Közvetlenül az időmérő után Leclerc – aki zsinórban hatodjára indulhat majd az első sorból – bevallotta, hogy még a Q3-ban is kísérletezett a Ferrarival, és bár nem úgy sikerült, ahogy tervezte, örül a második helynek.

„A Q3-ban valami mással próbálkoztunk az első kört megelőző kivezető körön, de nem vált be. A második körben mindent összeraktam, de ez volt a maximum az autóban. Magával a körrel nagyon elégedett vagyok, de kár, hogy kicsit jobban le vagyunk maradva, mint azt reméltük” – tette hozzá némi keserű szájízzel a monacói. Ugyanakkor bízik benne, hogy a futam ennél jobban fog sikerülni: „Remélem, lesz egy jó meglepetésünk, és megizzaszthatjuk a Red Bullokat.”

Ideiglenes csapattársáról, a Carlos Sainz helyetteseként bemutatkozó Oliver Bearmanről is említést tett Leclerc. Az ötszörös nagydíjgyőztes szerint első időmérőjén tisztességesen helytállt a 18 éves brit, amit jól mutat, hogy a Q2 végén mindössze 36 ezredmásodperccel maradt el Lewis Hamilton épphogy továbbjutást érő idejétől.

„Mindenekelőtt remélem, hogy Carlos gyorsan felépül. Ami pedig Ollie-t illeti, hihetetlen munkát végzett. Egyetlen harmadik szabadedzéssel a háta mögött gyorsan felvette a tempót, és közben jól is mozgott az autóval” – dicsérte az újoncot. „Örülök neki. Ez nyilvánvalóan egy különleges nap a számára, hiszen ez lesz az első futama a Ferrarival, méghozzá mindössze egy szabadedzés után, ami szerint még különlegesebbé teszi. Remélem, hogy holnap mindkettőnknek nagyszerű versenye lesz, és értékes pontokat szerezhetünk a csapatnak.”

Annak ellenére, hogy ezúttal a legjobb három között végzett, nem elégedett maradéktalanul Pérez, hiszen három tizedmásodperccel kapott ki a címvédő csapattársától. Meggyőződése, hogy esélye nem volt labdába rúgni Verstappennel.

„Nem igazán tudtam javítani az utolsó körömben, ezért csúsztam le az első sorról” – fogalmazott a mexikói. „Max óriási kört autózott, így ma a pole-pozíció elérhetetlen lett volna számomra, viszont ott lehettem volna az első sorban. Holnap azonban még mindig harcban lehetünk, ugyanis hosszú lesz a verseny, tényleg bármi megtörténhet.”