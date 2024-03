Köztudott, hogy Lewis Hamilton édesapja, Anthony támogatásával, önfeláldozásával jutott el a Forma-1-ig, sőt, F1-es karrierje első éveiben is ott volt mellette menedzserként. 2010-ben aztán elváltak az útjaik, egy időre meg is romlott a kapcsolatuk, igaz, már hosszú évek óta újra jó az apa-fiú viszony.

Az immár háromszoros világbajnok Max Verstappen útját is édesapja, a volt F1-pilóta Jos egyengette, ám ő fia tizedik F1-es szezonjában is folyamatosan jelen van mellette. Többször lehetett már hallani pletykákat arról, hogy a holland jelenléte feszültségeket okoz a Red Bullnál, az apa mostanra pedig egészen nyíltan beleállt a „kavarásba”, a múlt héten Christian Horner botránya kapcsán egyebek mellett arról beszélt, hogy a csapatfőnök további maradása szétfeszíti az alakulatot, a Red Bull Racing „robbanni fog”. Bahreinben látványos vitába is keveredett Hornerrel.

A Szaúd-arábiai Nagydíj szerdai sajtónapján a címvédő egyrészt-másrészt alapon igyekezett elmismásolni az apja szereplését illető újságírói kérdést, ám nem csak tőle érdeklődtek a témáról, a múlt kapcsán Hamilton véleményét is megkérdezték.

„Nem ismerem a részleteket, szóval nem tudom, mire alapozta a megszólalását” – mondta Jos Verstappen Hornert illető kirohanásáról. „De végső soron ő nem csapattag, ő a pilóta egyik szülője. Szóval ez csak az ő véleménye, ráadásul biztosan nem tesz jót [a megszólalása].”

„Úgy gondolom, elég vékony a határ ezen a téren, és persze attól is függ, milyen az ember viszonya a szülővel. Vannak, akiknek csodálatos a kapcsolata a szüleivel, akik nagyszerű szülők is voltak velük, másoknál rossz a viszony – főleg, ha nem feltétlenül voltak jó szülők. Verstappenék viszonyát nem ismerem, bár hall ezt-azt az ember. Mindenesetre Max felnőtt ember, világbajnok, biztos vagyok benne, hogy képes egyedül döntéseket hozni.”

„A mi világunkban könnyen előfordul, hogy a rossz emberekre hallgatva rossz irányba visznek minket, versenyzőket. Nem azt mondom, hogy itt erről van szó, mert láthatólag jól mennek a dolgaik. De a sport világában másoktól is hallottam már, hogy nem a megfelelő tanácsokat kapták, így rossz döntéseket hoztak, esetleg nem tudták kihozni magukból a maximumot.”

„Persze itt tényleg nincs erről szó, Max remekül teljesít. De tényleg nehéz ügy ez, mert az ember szeretné, ha a szülője szülőként viselkedik, és jó a viszony, de ha az üzlet is képben van, az eléggé megnehezíti ezt” – fejtegette a 39 éves versenyző.