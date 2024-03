Február elején atombombaként robbant a hír, hogy a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton nem tölti ki 2023 augusztusában 2025 végéig meghosszabbított szerződését a Mercedesnél, a következő idényre a Ferrarihoz igazol.

A bejelentés után természetesen rögtön felmerült, hogy a 39 éves angol mellett mennek-e mások is – akár a pilóta kedvelt, megbízható munkatársai – Maranellóba, és úgy tűnik, már meg is van az első személy.

A japán As-web.jp szakoldal úgy tudja, a 2011-ben az F1-ben is versenyző, majd a Forma-E-ben pár közepesen sikeres évet követően Susie Wolff mellett a csapatirányításra átnyergelő Jerome d’Ambrosióról van szó. A 38 éves belga az elmúlt pár évben már a Mercedes F1-es csapatában segítette Toto Wolffot, sőt, a tavalyi Japán Nagydíjon csapatfőnök-helyettesként be is ugrott az osztrák helyett.

A japán oldal értesülése szerint mivel Wolff eltökélt, hogy addig marad a csapat élén, míg a Mercedes újra bajnoki címet szerez, d’Ambrosio úgy látta, ott nincs számára előrelépési lehetőség, ezért döntött a ferraris átszerződés mellett.

A belga állítólag már mindenben megegyezett a Ferrari-főnök Fredeic Vasseur-rel, és az F1-ben bevett kényszerszabadság kitöltése után akár a 2024-es idény második felében munkába állhat Maranellóban az utánpótlásprogram vezetőjeként.