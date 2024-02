Igazi Forma-1-es atombomba volt, amikor február 1-jén bejelentették, hogy a Merceesnél 2013 óta versenyző, a csapattal hat bajnoki címet begyűjtő, 2025-re is szerződéssel rendelkező Lewis Hamilton az idei szezon végén elhagyja a német márkát, hogy a Ferrarinál folytassa a pályafutását.

Hamilton az évek során nem egyszer hozták hírbe az olasz csapattal, de az utóbbi években senki nem gondolt komolyan arra, hogy a 30-as évei végén járó angol még tényleg csapatot válthat. Talán ő maga sem, legalábbis a BBC-nek azt állította, viszonylag gyorsan, az ösztöneire hagyatkozva döntött.

„Nagyon gyorsan zajlott az egész. Fredet [Vasseur, a Ferrari csapatfőnöke, annak idején a GP2-ben a fiatal Hamilton főnöke] régről ismerem. Izgatottan vártam az új idényt, bár azt még nem tudtam, meddig is szeretnék még versenyezni, azt viszont tudtam, hogy továbbra is nagyon motivált vagyok” – kezdte.

„Aztán hirtelen adódott a lehetőség, én pedig mondtam, hogy hadd gondolkodjak egy picit. De tényleg nem volt sok időm a döntésre, a szívemre, a zsigereimre hallgattam, és úgy döntöttem, élek az ajánlattal.”

„Nem is beszéltem erről senkivel, még a szüleimnek sem mondtam el a bejelentés napjáig. Csakis az én döntésem volt, a saját kedvemért. Egyszerűen azt kellett eldöntenem, mi lehet számomra a legjobb” – magyarázta.

Az angol versenyző F1-es karrierje 2007-es kezdetétől végig a Mercedes erőforrásaival a háta mögött versenyzett, 2012-ig a McLarennél, majd 2013-tól a gyári csapatnál. Azt mondja, vörösben is szorít majd volt alakulatának:

„Borzasztó nehéz döntés volt. Az is az volt, amikor elhagytam a McLarent, mert a volt a családom. A Mercedesszel kapcsolatban is így érzek, az életem óriási részét jelenti, nagyon sok sikert értünk el együtt. Az az igazság, hogy mindig is Mercedes-rajongó maradok, és örökre megmarad a közös sztorink. Sőt, ennyi év elteltével is mindig figyelem, mi a helyzet a McLarennel, hol végeztek, általában szorítok nekik. A Mercedesszel is ugyanígy lesz.”