Ha minden a tervek szerint alakul, a 2024-es szezon lesz az eddigi leghosszabb Forma-1-es világbajnoki idény, hiszen a ma kezdődő Bahreini Nagydíjat további 23 forduló követi majd.

A pilóták, csapatok már jó pár éve mondogatják, hogy ez talán a magasabb bevételek mellett sem éri meg, a szezonnyitó szerdai médianapján pedig a mezőny ászai is elég lesújtó véleményt fogalmaztak meg a rekordidény előtt.

„Úgy gondolom, máris a határon vagyunk abban a tekintetben, hogy a csapattagok, a versenyzők, az F1 saját dolgozói, az F1-es sajtó tagjai hány futamot bírnak egy évben. Már ha az embernek van otthon családja, kutyája, bárkije is, akit szeretne látni. Ez majdnem túl sok, nagyon remélem, hogy nem bővítik még tovább, 24 fölé, mert az mindenkinek nagyon nehéz lenne” – mondta a ferraris Carlos Sainz.

A versenyző példaként hozta az általa nagyon kedvelt Bajnokok Ligáját, ahol a követett csapat – feltéve, hogy eljut a döntőig – legfeljebb 13 meccset játszik, így a szurkolóknak azok külön alkalmat jelentenek. 24 nagydíj esetén szerinte a versenyek már nem keltenek akkora érdeklődést.

„A Forma-1 azt kockáztatja, hogy állandóan jelen lévővé válik – ha minden hétvégén futam van, biztosan csökken a késztetés, hogy bekapcsoljuk a tévét az F1 kedvéért. Szerintem a Forma-1-nek exkluzívnak kell maradnia, meg kell őriznie azt, hogy a nézők várakozással tekintsenek a futamok elé, ne legyen belőle heti fociliga-forduló.”

A hétszeres világbajnok Lewis Hamilton egyetértett spanyol kollégájával, emellett kiemelte a környezeti hatásokat is.

„Szem előtt kell tartani a mennyiség és a minőség viszonyát, ezen felül arra is kell gondolnunk, milyen környezeti lábnyomunk van. Minél több a futam, minél többet utazik a cirkusz, annál nagyobb a környezetterhelésünk. A jövőbeli döntéseknél kiemelt figyelmet kellene fordítani a fenntarthatóságra” – magyarázta a Mercedes versenyzője.

A háromszoros bajnok címvédő, Max Verstappen, valamint a kétszeres bajnok veterán, Fernando Alonso még nyíltabban, még nyersebben fogalmazott.

„Én úgy érzem, máris bőven túl vagyunk a határon a futamok számát illetően. Tudom, fiatal vagyok még, de abban is biztos vagyok, nem fogok még 10 évig szezononként 24 futamon indulni. Ahogy Lewis is mondta, a minőség fontosabb a mennyiségnél. Ami engem illet, és ezt már korábban is mondtam, ez így nem tartható.”

„Imádom a versenyzést, az F1-en kívül is csinálom, de eljön az a pont, amikor az életminőség szempontjából el kell gondolkodni rajta, mennyit is van távol az ember az imádott sportága kedvéért, eljön az a pont, amikor már inkább otthon maradnék és más dolgokkal foglalkoznék. Egyszerűen őrület, mennyit kíván a Forma-1. Imádom, nem ez a gond, de tudom, hogy pár év múlva már másképp fogom látni.”

„Nyilván a Forma-1 döntése, milyen irányba viszik a sportágat, de szerintem nagy kár lenne, ha a pilóták azért távoznának korábban, mert egyszerűen túl nagy teher a részvétel.”

A sportág történetének legtapasztaltabb, legtöbb futamon indult pilótája, Alonso azt mondta, mindenben egyetértett az előtte elhangzottakkal, valamint hogy szerinte 24 fordulóval már egyértelműen túl van a határon az F1.

„Amikor én kezdtem [2001-ben], 16 forduló volt, aztán 18, amikor meg beszállt a Liberty Media [2017-ben], az volt az üzenet, hogy 20 futamunk van, ami az abszolút határ. Most meg 24-nél tartunk, ez senki számára nem fenntartható.”

A spanyol rámutatott, hogy úgy pedig nincs értelme a hosszú idényeknek, ha egy csapat, egy pilóta dominál.

„Még maga a világbajnok is hosszúnak tartja!” – utalt viccesen Verstappen álláspontjára. „Gondoljanak bele, akkor nekünk milyen, amikor az idény második felében már a semmiért járunk a futamokra, amikor nincs cél, amiért küzdhetünk. Remélem, leesik ez odafönt is, mert ez így árt a sportágnak.”