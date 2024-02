A Bahreinben véget ért a 2024-es Forma-1-es előszezoni tesztelés harmadik, egyben utolsó napja.

A délelőtt kis különbséggel a csütörtöki ismétlése volt: ahogy tegnap, ma is feljött egy vízelvezető-fedél, előkerült a piros zászló, egy és negyed óráig folyt a javítás. Mivel az amúgy sem túl sok 8 órát nem akarták megrövidíteni, a pálya rendbetételét követően már végig, ebédszünet nélkül folyt a körözés, az eredeti befejezésre rá is húztak 10 percet a csapatok.

🚨 SESSION UPDATE 🚨 Track repairs are ongoing down at Turn 11 When the session resumes (Estimated to be at 11:45 local time) it will run continuously until 19:00 with no break#F1Testing #F1 pic.twitter.com/SecdIgGw90 — Formula 1 (@F1) February 23, 2024

Szintén csütörtököt idézte a végeredmény, legalábbis annyiban, hogy újra a Ferrari zárt az élen, igaz, ezúttal Carlos Sainz helyett Charles Leclerc-rel, mert ma a spanyol ment a nap első felében, a monacói a másodikban.

Leclerc mögött a mercedeses George Russell és a stake-es/sauberes Csou Kuan-jü sorakozott a leintéskor, tegyük hozzá, hogy mindhárman a jövő hétvégén következő szezonnyitón elérhető leglágyabb Pirellinél két és egy lépéssel puhább gumikon hozták a legjobb időket (Leclerc – C5, Russell, Csou – C4).

Tegyük hozzá, a nap jelentős részében a hosszabb etapokkal foglalkoztak a csapatok.

Hamilton encounters a bit of traffic in the form of Perez and Ocon It's a busy track out there, as the teams make up for lost time from the stoppage#F1Testing #F1 pic.twitter.com/ljoLq9fXAT — Formula 1 (@F1) February 23, 2024

Bár alapvetően a három nap az autók példátlanul jó megbízhatóságáról szólt, pénteken a McLarennél kopogtatott a technika ördöge, Lando Norris kuplungprobléma miatt veszített jelentősebb időt, míg a Saubernél Valtteri Bottas várakozott, míg a szerelők az autó hátulján, padlóján dolgoztak.

Az első hármas mögött a tegnapot kihagyó címvédő, Max Verstappen zárt, ő csak a C3-asig ment a gumik terén. A holland után a top10-ben még ott volt Cunoda Juki (RB), Alexander Albon (Williams), a mclarenes Oscar Piastri, a mezőny két spanyolja, Fernando Alonso az Aston Martinnal, Sainz a Ferrarival, valamint Sergio Perez.

Pierre Gasly has lost part of his wheel brow 🤨 The Alpine driver returns to the pits for an inspection 🔍#F1Testing #F1 pic.twitter.com/nz3Hv8pnbX — Formula 1 (@F1) February 23, 2024

Teljes csapatként az Alpine mutatott a legkevesebbet a zárónapon, francia pilóták a 15. és 17. időt hozták csak, és együtt is mindössze 102 kört tettek meg. A nap vége felé Pierre Gasly menet közben el is hagyta a jobb első keréklégterelőjét.

A pilóták közül Albon volt a legszorgalmasabb a maga 121 körével, a csapatok tekintetében a Haas könyvelhette el a legnagyobb megtett távot 169 körrel.

Az edzés lezárása előtt újra csoportos rajtszimulációt rendeztek.

A 2024-es Forma-1-es világbajnokság a jövő héten indul a Bahreini Nagydíjjal – érdemes észben tartani, hogy a „hétvége” egy nappal előbb kezdődik: csütörtökön már a szabadedzéseket tartják, a szezonnyitó verseny pedig szombaton lesz.