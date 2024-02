Csütörtökön Bahreinben folytatódott a 2024-es Forma-1-es szezon előtti tesztelés. A szahíri pályán kedd után ezúttal is száraz, nagyrészt napos, enyhén szeles idő fogadta a mezőnyt.

A bokszutca nyitása után rögtön megkezdődött a munka, az RB-s Cunoda Juki kivételével mindenki a pályára gurult az első percekben. Az első napon Max Verstappennel fölényes előnnyel az élen záró Red Bullnál rögtön probléma is akadt: Sergio Perez autóján túlmelegedett és kigyulladt az egyik első fék, a mexikói félórányi szerelés után ment ki újra.

Our second day is under way! Follow along with live updates all day long, as we crank out eight more hours of running 👉 https://t.co/tA0BA1v5O6#F1Testing #F1 pic.twitter.com/q3dJNjVUP6 — Formula 1 (@F1) February 22, 2024

A második napon előkerült a piros zászló is, a délelőtti gyakorlás harmadik órájának elején a 11-es kanyarban Charles Leclerc a Ferrarival felrántotta a kerékvető külső szélén fekvő vízelvezető rácsát, megszakították a körözést. Jó fél óra után világossá vált, hogy a javítás nem végezhető el gyorsan, ezért le is fújták a gyakorlást, úgy döntöttek, előrehozott ebédszünetet követően a 4+4 helyett 3+5 órás formátumban bonyolítják a napot.

🚨 Session will not be resumed 🚨 Due to track repairs, the AM session ends after three hours We take an early lunch break now, and the PM session will begin one hour earlier at 1400 local time#F1Testing #F1 pic.twitter.com/OoiO1RUeGF — Formula 1 (@F1) February 22, 2024

Az idő előtti befejezésig a Ferrari monacói versenyzője futotta a legjobb időt, ám nem lehetett maradéktalan az öröm, az incidensben ugyanis komolyabban megsérült az SF-24-es padlólemeze.

A megváltozott menetrend miatt néhány csapat a maga beosztásán is módosított, Perez megkapta a teljes napot, és Leclerc is maradt még például az autóban, mielőtt átadta volna azt Carlos Sainznak.

A spanyol aztán sorra futotta az egyre gyorsabb köröket, át is vette a vezetést. Miközben Sainz egyre lejjebb srófolta az időket, az alpine-os Esteban Ocon furcsa elfékezést produkált a célegyenes végén, az új Mercedest első ízben ma vezető Lewis Hamilton pedig kis híján eldobta a W15-öst, amikor annak kitört a fara a 4-es kanyarban.

Hamilton has a big snap out on track 🫣 Toto and George couldn't resist doing their best impersonation of The Office straight after 😆#F1Testing #F1 @MercedesAMGF1 pic.twitter.com/Tm5r8f8Zri — Formula 1 (@F1) February 22, 2024

Pereznek délutánra is jutott probléma: az RB20-asben egyszer elment a hajtás, de szerencsére ekkor már 12-es kanyarban járt, a lendületnek, a lejtős pályának köszönhetően még vissza tudott gurulni a bokszutcába. Rövid, 10 perces vizsgálat, szerelés után később folytathatta a munkát.

Sergio Perez is moving very slowly on track….. It looks like the Red Bull RB20 may have an issue 👀#F1Testing #F1 pic.twitter.com/6WarfuyQ01 — Formula 1 (@F1) February 22, 2024

Napnyugta környékén többen is hosszabb etapokra álltak át, hogy aztán sötétedés után, a jövő hétvégi kvalifikáció, nagydíj szempontjából is releváns körülmények között újra belehúzzanak.

Perez, Hamilton, Norris, Daniel Ricciardo is javított ekkor.

A tesztnap látványos epizóddal ért véget: 8 perccel a vége előtt hat autó a versenyirányítás kérésére formációs kört, majd „biztonsági autós” repülő rajtot szimulált, Hamilton, Norris, Bottas, Perez, Ocon és a haasos Kevin Magnussen egész kis első körös adok-kapokot hozott össze előzésekkel, visszatámadásokkal.

📻 K-MAG: "They're actually racing each other, ****** hell!" 😆 Unreal scenes to end our second day of testing 🤯#F1Testing #F1 pic.twitter.com/Ef4tswxki6 — Formula 1 (@F1) February 22, 2024

Az utolsó akkordot egyszerű állórajtos szimuláció jelentette, melyet követően újra előkerült a piros zászló, ezúttal pusztán a gyakorlás kedvéért.

A nap során az említetteken túl nem volt komolyabb megbízhatósági probléma, az autók megint csak falták a köröket, a legnagyobb távot Perez tette meg a maga 129 körével.

A tesztelés pénteken a harmadik, egyben utolsó nappal folytatódik, az F1-es mezőnynek még 8 órája lesz az új modellek kiismerésére, hangolására.