Az elmúlt két hétben lezajlott bemutatókat követően szerda reggel Bahreinben megkezdődött a 2024-es Forma-1-es világbajnokság háromnapos szezon előtti tesztelése, a szahíri pályán magyar idő szerint 8, ottani idő szerint 10 órakor pályára gurultak a vadonatúj autók. A csapatok többsége mindkét versenyzőjét bevetette az első napon, csak a Red Bullnál és a Mercedesnél dolgozott csak egy-egy pilóta, Max Verstappen és George Russell.

A bokszutcai lámpa zöldre váltásakor Russell ment ki a Mercedes W15-össel, de a McLaren kivételével minden csapat azonnal munkához is látott, különböző aerorácsokkal, szenzorokkal megpakolva köröztek az új járgányok.

Nothing hits better than seeing those cars out on track! 😮‍💨👌#F1Testing #F1 pic.twitter.com/GJ1hX6juDH — Formula 1 (@F1) February 21, 2024

Az ebédszünetig nem akadt különösebb probléma, egyszer az alpine-os Esteban Ocon járta meg a kavicságyat a 4-es kanyarban, Alexander Albon Williamse egy kis időre a pályán állt le, de újraindult, az üzemanyag-szivattyúval volt gond. A Haasnál is hasonló problémát kellett orvosolni a VF-24-esen.

A leggyorsabb – nem nagy meglepetésre – a háromszoros bajnok címvédő Verstappen volt a Red Bull RB20-assal. Ő 66 kört futott, de Fernando Alonso egészen 77-ig jutott délelőtt.

A szünetet követően a felerősödött szél miatt senki sem sietett annyira, de végül a ferrais Sainz nekifutott, ám az RB-s Daniel Ricciardo például csak háromnegyed óra, az Aston Martin-os Lance Stroll és a williamses Logan Sargeant több mint egy óra után lépett pályára.

Verstappen addigi csúcsidejét a második óra végén javította meg Lando Norris az MCL38-as volánjánál, de pünkösdi királyságról volt szó, a holland nem sokkal később újra az élre állt, és ott is maradt a nap végéig. A legjobb idők mind a Pirelli C3-as, „közepes” keverékén születtek.

A Williamsnek a délutánja sem volt túl jó, Sargeant a 9-es kanyarban nagy sebességgel pördült meg, ez volt a nap leglátványosabb incidense, ráadásul a hibát műszaki probléma okozta.

Whoa! 😮 Logan Sargeant goes sideways through Turns 9 & 10 but keeps his Williams out of the barriers 😰#F1Testing #F1 pic.twitter.com/eBwqxE9qdR — Formula 1 (@F1) February 21, 2024

Stroll az AMR24-es egyik visszapillantó tükrét hagyta el a nap vége felé, melyet Ricciardo még kikerült, a haasos Nico Hülkenberg viszont rá is hajtott – komolyabb baj ugyanakkor nem lett ebből.

Lance Stroll's left wing mirror goes flying on his heavily flow-vis-ed Aston Martin 😮#F1Testing #F1 pic.twitter.com/gRRMcrcg6A — Formula 1 (@F1) February 21, 2024

A Williamsen kívül minden csapat szorgalmasan dolgozott, általában meglett a két versenytáv, vagy még több is. Egyénileg Verstappen vitte a pálmát, ő 143 kört futott az első tesztnap folyamán – minden bizonnyal érzi majd a nyakát holnapra.

Ami az időket illeti – bár az első nap végén még nem igazán mérvadóak –, a Red Bull hollandja fölényesen zárt az élen, több mint egy másodperccel volt gyorsabb Norrisnál, aki viszont Sainzcal, Ricciardóval és Strollal viszonylag szoros bolyt alkotott.

A tesztelés csütörtökön folytatódik, pénteken zárul.