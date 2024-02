A hét első felében – a többi csapathoz hasonlóan – a Ferrari is bemutatta a 2024-es autóját. Sok minden nem derült ki az SF-24-ről, az viszont igen, hogy olyan színeket öltött magára, ami a maranellóiaknak szerencsét hozott a tavalyi Le Mans-i 24 óráson.

Már csak alig két hetet kell várni az idei Forma-1-es szezon kezdetére, a rajongók azonban máris felkapták a fejüket a Ferrari első komolyabb hibájára: az idei autó promóciós videójában ugyanis a kerékcsere finoman szólva sem sikerült hibátlanul.

Szabad szemmel nézve is sokáig tartott, mire sikerült levenni a bal első kereket, a Top Gear pedig meg is mérte, hogy 3,48 másodpercig tartott a kerékcsere, ami csaknem a kétszerese a McLaren tavaly felállított, 1,8 másodperces világrekordjának.

Valamivel később a Ferrarinál is felfigyeltek a bakira, és feltöltöttek egy másik videót, amin már olajozottan működött a folyamat – íme:

Admin got so caught up in the shot we chose the wrong take 🎬 🤦‍♂️ pic.twitter.com/AIPOJSIkmH

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) February 16, 2024