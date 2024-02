Előzetesen a Ferrari már elhintett néhány infót, milyen is lesz 2024-es Forma-1-es autójuk. Charles Leclerc és Carlos Sainz korábban bemutatott versenyöltözete sok dolgot elárult ezzel kapcsolatban: eltűnt róluk a fekete, viszont nagyobb teret kapott a fehér és a sárga. Ezek a színek erősen jelen vannak a Ferrari hypercarján is, mely megnyerte a 2023-as Le Mans-i 24 órás versenyt.

Az SF-24 végül teljes valójában február 13-án mutatkozott be. A fehér és a sárga motívumok több helyen (csíkok, rajtszám) is felbukkannak, viszont csökkent a fényezett felület mennyisége: ahogy a többiek, ők is így spórolnak a tömeggel. A maranellói versenygépnél a hátsó kerekek előtti rész vált csupasz karbonná tavalyhoz képest.

A bemutató egészen szerény volt: míg tavaly egy pályanapot szerveztek az olaszok közönséggel és azonnali bejáratással, addig idén a leleplezés kimerült egy időzített videó közzétételével. Gyors, lényegre törő premier volt, egyéb információk nélkül.

The moment you’ve all been waiting for…



The SF-24 is here!! ❤️💛 pic.twitter.com/KVEcU5929j — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) February 13, 2024

Kora délután megtették az autóval az első kilométereket is:

A Ferrarival együtt immár hét idei autó kinézete ismert, az összes 2024-es modellért kattints ide!