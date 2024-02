Miután a névadó szponzor Alfa Romeo 6 év után távozott, a 2026-ban gyári alakulatként debütáló Audi pedig egyelőre a háttérben, csendestársként van jelen, az annak idején Sauberként indult svájci alakulat 2024-re a legtöbbet fizető támogatók nevét vette fel, így lett Stake F1 Team Kick Sauber.

A Stake egy, a világ számos országában betiltott kriptovalutás online szerencsejáték-platform, míg a Kick a legnagyobb gameres streamingszolgáltató, a Twitch egyik konkurense.

Az előbbi miatt a csapat hazájában, Svájcban is bajba került az alakulat, az ottani szerencsejáték-felügyelet akár félmillió frankos (205 millió Ft) bírsággal fenyegető vizsgálatot indított az alpesi országban működési engedéllyel nem rendelkező Stake kapcsán – tudósít a svájci SRF nyomán több nemzetközi oldal.

A névadó szerencsejátékos cég – minden bizonnyal a fentiekre válaszul – szerdára egy időre el is tűnt a Sauber Group oldalán a támogatók közül, a csapat az erre rámutató Decalspotters Twitter-fióknak viszont jelezte, hogy mindössze „rutinkarbantartásról” volt szó.

