Austin, Las Vegas és Miami után újabb amerikai város láthatja vendégül a Forma-1-et: egy kiszivárgott képernyőkép alapján arra lehet következtetni, hogy Chicago lehet a következő állomása a bajnokság évek óta tartó tengerentúli térhódításának – vette észre az SB Nation.

A sorozat jogtulajdonosa ugyanis a közelmúltban több elnevezést is regisztrált az amerikai szabadalmi- és névjegyhivatalánál, mégpedig a következőket: Formula 1 Grand Prix of Chicago, Chicago Grand Prix, Formula 1 Chicago Grand Prix és Grand Prix of Chicago. Könnyen előfordulhat, hogy csak elővigyázatosságból döntöttek úgy, hogy minden, egy esetleges chicagói futammal kapcsolatos védjegyet levédetnek, de már jó ideje pedzegetik, hogy egy negyedik amerikai helyszín is bekerülhet a naptárba.

Bár a közelmúltban inkább New York csatlakozásával kapcsolatban merültek fel pletykák, fontos megjegyezni, hogy sikersztorit lett a vége annak, amikor tavaly Chicagóban megrendezték a NASCAR első utcai versenyét. Ez a tény csak tovább erősítheti a találgatásokat, hiszen az utóbbi években a Forma-1 feltűnően elkezdett nyitni az utcai pályák felé, amit az is igazol, hogy 2026-tól Madrid utcáin rendezik meg a Spanyol Nagydíjat.

Az austini Amerikai Nagydíj mostani szerződése 2026-ban jár le, míg az előző szezonban visszatérő futamként megrendezett Las Vegas-i Nagydíj 2025-ig, a Miami Nagydíj pedig 2031-ig rendelkezik érvényes kontraktussal.