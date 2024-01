Szerda este előzmények nélkül érkezett a hír, hogy a Haas-csapat elbúcsúztatta az alakult alapítása óta alkalmazott csapatfőnökét, Günther Steinert. Az amerikai istálló tulajdonosa, Gene Haas később a Forma-1 hivatalos oldalának adott interjúban magyarázta el a döntés hátterét.

„Végső soron a teljesítmény számított. Itt vagyunk a nyolcadik évünkben, több mint 160 futam után, és még egyszer sem álltunk a dobogón. Az elmúlt pár évben végig a 9-10. helyen végeztünk a bajnokságban. Nem azt mondom, hogy ez mind Günther sara, de úgy tűnt, itt az idő a váltásra, új irány választására, mert az eddigiek nem működtek” – kezdte.

„Szeretem Günthert, jó fickó, nagyszerű személyiség. De az év vége pocsékul alakult számunkra, és ezt nem értem, tényleg nem. Günthert kéne megkérdezni, mi is siklott félre. És a teljesítmény a lényeg, én pedig unom már, hogy 10. vagyunk.”

Úgy tudni, az olasz szakember elküldése nem jelentett pluszkiadást, nem kellett kivásárolni, végkielégítést fizetni, Steiner szerződése egyszerűen lejárt 2023 végén, és nem újították meg.

A Sky Sports értesülés szerint Haas és Steiner a csapat finanszírozását illetően sem értett egyet, igaz, az F1-es interjúban a tulajdonos leszögezte, hogy a közkeletű vélekedéssel ellentétben az ő csapata sem „fillérekből” dolgozik, valójában nem sokkal maradnak a 135 millió dolláros kiadási plafon alatt:

„Sokan úgy hiszik, hogy mi sokkal kevesebbet költünk másoknál, pedig általában csak 10 millióval vagyunk a limit alatt. Egyszerűen csak nem elég hatékonyan költjük el a pénzt. Több csapat is komoly összegeket áldozott az infrastruktúrája, emberi erőforrásai fejlesztésére, míg mi igen sok dolgot kiszervezünk – amire sokat is kell költenünk. Épp ezért szégyellem is, hogy nem hoztunk ki többet a ferraris partnerségből, de a jövőben szeretném jobban kihasználni azt a nagyszerű műszaki hátteret, amely nem minden csapatnak áll rendelkezésére.”

„Sokat beszélgetek a mérnökökkel, úgy gondolom, hogy legnagyobb gyengeségünk az aerodinamika, szóval az aeroprogramon dolgoznunk kell. Amikor minden hétvégén megszégyenülünk a pályán, akkor eljön az a pont, amikor azt mondom, elég. Nagyszerű csapatunk van, nagyszerű motorunk, nagyszerű pilótáink. Semmi sem indokolja a 10. helyet. Egyszerűen nem értem, hogyan tudjuk csak ezt hozni ilyen emberekkel, ilyen háttérrel.”

Az „örökös tag” Steiner elküldése kapcsán sokan felvetették, hogy talán itt lenne az alkalom, hogy eladják a csapatot a Forma-1-be bejutni akaró amerikai Andrettinek, de Haas leszögezte, hogy esze ágában sincs „kaszálni és kiszállni”, sőt, a jövőben sokkal jobban belefolyik majd az alakulat működésébe.

Bár a piacon olyan, tapasztalt csapatvezetők is elérhetők voltak, mint a 2022 végén a Ferraritól elküldött Mattia Binotto és az Alpine-tól tavaly nyáron távozott Otmar Szafnauer, Haas házon belülről választott, Steiner helyére az eddigi vezető mérnök, Komacu Ajao került.

„Úgy gondolom, hogy Günther inkább emberközpontúan dolgozott, ilyen volt a megközelítése, és ebben nagyon jó is volt. Ajao sokkal műszakibb, ő a számok alapján nézi a dolgokat, mi megy rosszul, mit csinálhatnánk jobban. Más megközelítés. És kell is valami más, mert tényleg nem muzsikáltunk valami jól. Nyolc év elteltével is tök utolsók lettünk. Nem tudok mást mondani” – indokolta a választást.