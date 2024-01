Ma délután a Vezess is megírta, hogy elhagyja az amerikai Haas-csapatot a technikai igazgatója, Simone Resta, estére kiderült, hogy távozik az alakulattól a szabadszájúságával az elmúlt években sok rajongót szerzett csapatfőnök, Günther Steiner is.

Az első években a Red Bull Racingnél is megfordult olasz a kezdetek, 2016 óta irányította az amerikai üzletember Gene Haas Forma-1-es projektjét, ám az alkalmi villanások ellenére nem sikerült igazi előrelépést szállítania.

Úgy tudni, Steiner aktuális szerződése 2023 végén járt le, azt egyszerűen nem hosszabbították meg.

A csapatfőnöki posztra az eddigi vezető mérnököt, Komacu Ajaót nevezték ki.

„Először is hadd köszönjem meg Günthernek Steinernek az elmúlt évtizedben végzett kemény munkáját, a legjobbakat kívánjam neki a jövőre nézve. Ami a jövőt illeti, világos, hogy a csapatnak előrébb kell kell lépnie. Komacu Ajao csapatfőnöki kinevezésével a mérnöki munka kerül a középpontba” – monda az alapító-tulajdonos Haas.

„Természetesen nagyon izgatottan nézek a csapatfőnöki munka elébe. A 2016-os bemutatkozás óta a csapattal vagyok, nyilvánvalóan szenvedélyesen akarom a csapat sikerét. Alig várom, hogy a csapat vezetése során olyan struktúrát építsünk, amely jobb eredményeket hoz majd a pályán” – nyilatkozta az új főnök, aki annak idején Romain Grosjean versenymérnökeként igazolt a Haashoz.

Steinert a csapat egyik igazolt versenyzője, Kevin Magnussen már elbúcsúztatta az X-en (leánykori nevén Twitter), a közösségi médiában kevésbé aktív Nico Hülkenberg a cikk megjelenéséig nem reagált a hírre.

„Köszi, Günther! Köszönöm, hogy 2017-ben elhoztál erre az útra, köszönöm, hogy 2022-ben visszahívtál! Jó móka és hatalmas kihívás volt, de sosem unalmas. Isten veled, további minden jót kívánok!” – írta a dán.

Thanks, Günther. Thanks for taking me on the journey in 2017 and thanks for bringing me on board again in 2022. It has been both fun and tremendously challenging – but never boring. So long and all the best 👊 @HaasF1Team pic.twitter.com/7xcmYeZRbY

— Kevin Magnussen (@KevinMagnussen) January 10, 2024