A mezőnyből harmadikként az idei évre átnevezett Aston Martin-csapat is közölte, mikor mutatja be 2024-es Forma-1-es versenyautóját. Az újra Fernando Alonso és Lance Stroll által vezetendő AMR24-esről február 12-én rántják majd le a leplet Silverstone-ban.

12.02.24. Silverstone.

Hyper-focus.

Get ready to welcome the #AMR24. pic.twitter.com/j2bmgshHDV

