Idén hatodik alkalommal kérte meg a Forma-1 hivatalos oldala az aktuális csapatfőnököket, hogy írják össze, ki volt náluk a szezon tíz legjobb pilótája a mezőnyben. A szavazás titkos, ez garantálja az őszinteséget, a Forma-1 is csak a végeredményt adja ki.

A sorrendjük számítási módszerének alapja az F1-es pontrendszer: az első helyekért 25, a másodikakért 18 pont jár, a sor pedig az ismert szabályok szerint folytatódik a tizedik helyig, mely egy pontot ér.

Nem árulunk el nagy titkot azzal, hogy már a cikk végi lista előtt leírjuk, hogy Max Verstappen lett a csapatfőnökök közt is az első: a Red Bull hollandja példátlan dominanciával lett háromszoros világbajnok 2023-ban, és ez az eredményeken is meglátszik. A csapatfőnöki szavazáson 240 pontot zsebelt be a maximális 250-ből – ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy 10-ből 9 csapatvezető az első helyre tette őt, egy pedig a harmadikra.

Verstappen mögött Fernando Alonso lett a második: a szezon elején dobogót dobogóra gyűjtő Aston Martin-pilóta 128 pontot kapott a csapatfőnököktől, míg a szerepét az év második felében kvázi átvevő Lando Norris (McLaren) a harmadik lett.

A tízes lista nagy nyertese Alonso lett, aki hat helyet javított tavalyi eredményéhez képest. Ugyanennyit rontott viszont George Russell: a mercedes britje a kilencedik lett. Sergio Perez sem lehet büszke öt helyes rontására, míg Valtteri Bottas a tavalyi 9. hely után idén eltűnt a legjobbak közül.

Az első Forma-1-es szezonját futó Oscar Piastri jó benyomást tett, a McLaren ausztrálja a hetedik helyet érdemelte ki, míg a Williamsszel brillírozó Alexander Albon a nyolcadik lett. Az egyetlen nem Red Bullt vezető nagydíjgyőztes, a ferraris Carlos Sainz a hatodik lett.

Nemrég a versenyzők egymás közti értékelése is nyilvánossá vált, az a sorrend itt található: