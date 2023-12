Noha Carlos Sainz szingapúri győzelmével a Red Bullt megakadályozta abban, hogy minden futamot megnyerjen, összességében felejthető évet zárt a Forma-1-ben a Ferrari az idén. A maranellóiak az utolsó hétvégén még a konstruktőri ezüstéremről is lecsúsztak a Mercedesszel szemben, amivel értékes dollármillióktól estek el.

Frédéric Vasseur – aki az év elején vette át a csapatfőnöki stafétát – egy sajtótájékoztatón belengette, hogy a 2024-es szezonra jelentős változtatásokkal készül a Ferrari.

„Nem tudom, megfelelő szó-e a forradalom. Ez már a harmadik év lesz, amikor ugyanazok a szabályok vannak érvényben, így azokon masszívan változtatni nem lehet. Ez inkább tizedmásodpercek kérdése” – mondta a RacingNews365.com-nak. „Ami biztos, hogy meg kell tennünk egy lépést, és nem becsülhetjük alá azt. Az alkatrészek 95 százalékát lecseréljük, és ez lehet egyfajta forradalom, de nem tudom, hogy az lesz-e.”

Ezzel együtt azt is megerősítette, hogy a jövő évi Ferrariról február 13-án, kedden fogják lerántani a leplet.

Amikor a részletekről, például az autó nevéről kérdezték, Vasseur sejtelmesen csak annyit felelt, hogy „a többit majd azon a 13-i napon meglátják”.

A francia szakember arról is beszélt, valóban nehéz helyzetben találta magát, miután januárban felvette a munkát a Ferrarinál. „Egy éve elég nagy kihívást jelentett, hogy elég későn csatlakoztam, mindössze öt-hat héttel a bahreini futam előtt. Óriási volt a hullám, de néhány hét alatt sikerült kezelni és megérteni” – ecsetelte.

„Most azonban azt gondolom, ez egy sokkal kényelmesebb helyzet. Szinte mindenkit ismerek a csapaton belül, jobban rálátok a rendszerre is. Hiszek benne, hogy jó munkát végzek, a tavalyinál is jobban. Meg kell tartanunk a lendületet, még akkor is, ha a szezon utolsó hétvégéi egész jól sikerültek. Nem hagyhatjuk abba.”

Ugyanakkor bevallotta azt is, hogy ő sem látta ennyire optimistán a dolgokat a döcögős szezonkezdet, egyben például Charles Leclerc első három hétvégén elkönyvelt két kiesése után. „Dzsidda vagy Melbourne után feltettem a kérdést, hogy ez mi a franc? És ha ez a szezon jobbik része, nagy bajban leszünk” – idézte fel Vasseur.