Ugyan Max Verstappen jelenleg a lehető legjobb helyen van az F1-ben a Red Bullnál – zsinórban harmadik címét a sportág történetének legfölényesebb szezonjával húzta be, ráadásul a következő egy-két évben is neki áll a zászló –, a holland azért valamikor máshol is kipróbálná magát.

Verstsappen a motorszállító Honda Japánban tartott évzáró rendezvényén beszélt erről, szurkolói kérdésre kizárta, hogy az amerikai IndyCarba menjen, a Le Mans-i 24 órásról viszont pozitívan nyilatkozott.

„Valamikor egyértelműen kipróbálnék egy MotoGP-motort. A SuperGT is tetszik, tavaly vezettem egy autót, az jó volt. A Super Formula autói is nagyon menők, az F1 utáni leggyorsabb versenyautók, ráadásul jól is néznek ki. De Le Mans-t szeretném mindenképp kipróbálni. Jártam már ott régen, amikor édesapám versenyzett. Fantasztikus a hosszútávú versenyek hangulata – sok-sok ember, éjszakai, hajnali versenyzés, ez nagyon tetszik!” – magyarázta.

Verstappen korábban utalt már rá, hogy szívesen versenyezne apja, Jos mellett, de most egy újabb potenciális csapattárs nevét is bedobta – a Toyotával két Le Mans-győzelmet és WEC-bajnoki címet szerző Fernando Alonsóét.

„Beszélgettem már erről Fernandóval. Azt mondta, csakis velem akarna visszatérni. Na, az szerintem is nagyon menő lenne!” – állította. „Annyi a gond, hogy Le Mans-ban nincs súlykompenzáció, én pedig elég nehéz vagyok, szóval könnyebb csapattársakat kellene találnom. De Fernando elég könnyű is, szóval pont jó lenne. Persze kellene még valaki, körül kellene nézni.”