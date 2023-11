Nyolcszor állhatott 2023-ban dobogóra Fernando Alonso a Forma-1-ben, a spanyolnak jól sikerült az átigazolása az Alpine-tól az Aston Martinhoz. 2005 és 2006 legjobbja azt is meg tudta mutatni, hogy 42 évesen is még mindig ég benne a tűz, egy jó autóval komoly eredményeket is elérhet.

Alonsónak 2024 végén jár le a szerződése, 43 évesen, de csapatfőnöke, Mike Krack szerint az életkor csak egy szám, nem ez a lényeg: ők szívesen marasztalnák sztárversenyzőjüket. „Meglepett, hogy ezt a kérdést feltették” – fogalmazott a szakember.

A pilóta azonban még nem döntött a jövőjéről. „Többször elmondtam korábban, hogy amikor visszavonulok, az nem azért lesz, mert nem leszek motivált vagy mert lassúnak érzem magam. Ha egy nap lassúnak érezném magam, az észrevehető lesz. Nem leszek elégedett a teljesítményemmel és én leszek az első, aki felteszi a kezét, hogy itt az idő.”

„De nem hiszem, hogy ez elérkezik. A teljesítményemet illetően nagyon magabiztos vagyok” – fogalmazott Alonso. „Sokkal inkább a naptár és a megerőltető menetrend kapcsán érzem, hogy eljött az idő, mert vannak más dolgok is az életben. Nagyon megerőltető szezon volt ez 22 futammal, két törléssel. Jövőre meglátjuk, hogy 24-gyel milyen lesz. Jelenleg nem tudok semmit mondani a jövőmről.”