Egy ideje már ismert, hogy jövőre biztosan nevet vált az AlphaTauri Forma-1-es csapata. A Red Bull mást helyezne előtérbe második számú csapatának névadásánál saját ruhamárkája helyett, az ezzel kapcsolatos hírektől már többször is beszámoltunk.

Azt is megmutattuk nektek, hogy felmerült a Racing Bulls, mint csapatnév is, kiegészülve esetlegesen valamilyen névadó szponzorral. Most kiderült, tényleg valami ilyesmi jöhet, tekintettel arra, hogy az energiaitalos cég bejegyeztette a Racing Bulls nevet, melyet számos felületen és környezetben használhatnának. A nyilvánossá váló hivatalos dokumentumok között szerepelt az a logó is, ami már korábban kiszivárgott.

A hivatalos bejelentésre persze még várni kell, száz százalékos biztossággal csak akkor derülnek ki az utolsó részletek is. A csapatnál komoly változások történnek ezen felül is a 2024-es F1-es szezon kezdetéig: a jelenlegi csapatfőnök, Franz Tost nyugdíjba megy, helyét pedig Laurent Mekies veszi át, aki az idei szezon közepéig a Ferrarit erősítette. Peter Bayer vezérigazgatóként van jelen a csapat életében, hasonló státuszban tehát, mint Zak Brown a McLarennél.