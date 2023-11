Bár a délelőtti harmadik szabadedzés még egészen más kimenetelt vetített előre, Max Verstappen nyerte a Forma-1-es Abu-dzabi Nagydíj időmérő edzését. Ezzel a címvédő és háromszoros világbajnok holland idei 12. és pályafutása 32. rajtelsőségét gyűjtötte be, megelőzve Charles Leclerc-t és az újonc Oscar Piastrit.

A leggyorsabbakkal a korábbi Forma-1-es versenyző, Jolyon Palmer készítette az interjúkat az év utolsó kvalifikációja után.

„Nagyon furcsa. Eddig az egész hétvége egy kicsit szenvedés volt” – vallott a Red Bull küszködéséről Verstappen. „Határozottan javult az autó az időmérőre, ahol már az első körtől úgy tűnt, hogy kicsit jobban összeállnak a dolgok, és jobban nyomhatjuk. Természetesen örülünk a pole-nak. Ezen a pályán ugyanis már a kisebb csúszkálások sok időbe kerülnek, és ez is történt az időmérő edzésen.”

„Sejtésem nincs, mennyire leszünk jók a versenyen, de normál esetben rendben kell, hogy legyünk. Nagyon különleges szezon volt, nagyon élveztük, és nagyon büszkék vagyunk mindarra, amit az idén elértünk.”

Miközben csapattársa, Carlos Sainz a 16. helyen végezve már a Q1-ben búcsúzott, a másik Ferrarival Charles Leclerc nemcsak bejutott a Q3-ba, de az első sorba kvalifikált, ami – mint azt utólag elárulta – meglepetésként érte.

„Ha őszinte akarok lenni, a hétvége eddigi részeit látva nem számítottam rá” – ismerte be a monacói. „Tudtam, hogy az utolsó körben minden össze kell raknom, az utolsó kanyarban mégis egy kicsit megcsúsztam, de ez szerintem a többieknek is megvolt. Nagyon örülök a második helynek, főleg, hogy a Q1-ben és a Q2-ben még a továbbjutás miatt aggódtam, így most ez csodálatos.”

„Valamilyen oknál fogva nagyon válogatós az autónk, ha használt gumikról van szó. Ilyen volt például az első köröm is a Q3-ban, ami hiába sikerült nagyon jól, az utolsó helyen voltam azzal. Amikor feltettük az új gumikat, minden életre kelt. Nagyszerű érzés, hogy egy újabb remek kört futottam, de nagy meglepetés, hogy ott vagyok az első sorban.”

Saját bevallása szerint ugyan „nehéz időmérőn van túl”, Oscar Piastri végül rutinosabb csapattársát, az utolsó körébe belehibázó Lando Norrist is megverte, így ismét odaért a legjobb három közé – amire elégtételként tekint az ausztrál, miután az előző, Las Vegas-i hétvégén csak önmaguk árnyékai voltak a wokingiak.

„Rendkívül szoros eddig ez a hétvége, talán kicsit komplikált is volt. Megvan a tempónk, azonban sokat hibázunk. Az utolsó körömben én is rontottam” – mondta Piastri. „Nagyon gyors az autó ezen a hétvégén, ami szép fordulat a vegasi hétvége után, és örülök, hogy az első háromban lehetünk.”

„Nem tudom” – felelte, amikor az erőviszonyokról kérdezték. „Mindenkire ugyanaz vár. Szerintem egyhuzamban a legtöbb, amit bárki megtett a hétvégén, öt kör volt. Érdekes lesz látni, hogyan alakul a holnap.”

A McLaren pilótája ugyanakkor nem dőlhet hátra, ugyanis épp az időmérő után érkezett a hír, hogy Pierre Gasly feltartása miatt vizsgálni fogják, így akár el is veszítheti a harmadik rajthelyét.