Nyck de Vries számára nem sült el jól a Forma-1-es kaland, az AlphaTauri a Magyar Nagydíj előtt menesztette a holland pilótát. Azt már korábban bejelentették, hogy de Vries a Mahindra versenyzője lesz a Forma-E-ben, azóta kiderült, hogy másik rangos bajnokságban is bizonyíthat.

De Vriest a Toyota igazolta le az endurance-világbajnokságba, a holland a 7-es rajtszámú autóba ülhet be Kobajasi Kamui és Mike Conway mellé, vagyis a japánok elköszöntek az argentin Jose Maria Lopeztől.

A 8-as autó személyzete nem változott, a bajnok Sebastien Buemi, Brendon Hartley és Hirakava Rio alkotta trióhoz nem nyúltak.

Welcome back @nyckdevries – the new #7 #GR010HYBRID driver alongside @Mikeconway26 and @kamui_kobayashi. Our #8 line-up remains unchanged with current @FIAWEC champions @Sebastien_buemi, @BrendonHartley and @ryohirakawa



