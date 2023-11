A Forma-1-es Las Vegas-i Nagydíj több szempontból is különleges helyszín, maga a város a szórakoztatás világközpontja. Ez egy kissé meg is nehezítheti az egész hétvégi koncentrációt, és itt nem csak a versenyzőkről van szó, hanem akár a szerelőkről, a mérnökökről is.

Tudják ezt a Mercedesnél is: Toto Wolff nem is habozott, szigorú szabállyal állt elő az új helyszín versenyhétvégéjére. Csapata minden tagjának megtiltotta, hogy a hétvége során kaszinóba menjen, fogadjon, vagy egyéb hasonló tevékenységben vegyen részt. Mindez vonatkozik Lewis Hamiltonra és George Russellre is.

„Nem hiszem, hogy én vagyok az egyetlen a Forma-1-ben, aki még nem volt ebben a városban. Igyekszünk biztosra menni, hogy a csapat minden tagja távol maradjon a kaszinóktól. Én nem szerencsejátékozom, és biztosra megyek, hogy más se tegye ezt!” – jelentette ki Toto Wolff csapatfőnök.

A koncentrációval kapcsolatos kétségeket korábban maga Hamilton is megerősítette a Las Vegas-i hétvége kapcsán. „Ismerve azt, hogy ez egy igazi partiváros, nehéz dolgunk lesz versenyzőként!” – fogalmazott a hétvégét megelőzően a hétszeres világbajnok.