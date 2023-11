A Las Vegas-i Forma-1-es pályán minden is van – ahogy azt megmutattuk nektek –, de legnagyobb látványossága egyértelműen a Sphere. A vonalvezetés eltekereg a 112 méter magas, 157 méter átmérőjű, LED-panelekkel borított gömb mellett is, melynek színeit ugyan limitálták, kivéve belőle a pilótákat a zászlójelzések miatt esetlegesen megzavaró piros, sárga és kék árnyalatokat, de akkor is működik, amikor a pályán épp esemény van.

Fel is merült előzetesen, hogy az állandóan változó képű, az éjszakából egyértelműen kiemelkedő dolog mennyire zavarhatja meg, terelheti el a figyelmet a vezetésről. A kérdésre a választ a Mercedestől George Russell adta meg.

„Gyakran körbevesznek LED-fények, de soha nincsenek a perifériánkban. Mit mondjak, elég látványos egy épület! Észrevettem, hogy azt a három színt letiltották, de annyira hatalmas ez az egész, hogy ha mondjuk egy óriási piros golyót látnék, nem gondolnám, hogy visszalassítanék, mert a piros zászlóra gondolnék” – fogalmazott a brit.

Valtteri Bottas egy kicsit más szempontból, de szintén alátámasztotta azt a tényt, hogy nem túl zavaró a Sphere fénye. „Este fényes. Mi elég alacsonyra nézünk, a gömb pedig nyilvánvalóan magasan van. Szerintem rendben lesz minden” – mondta az Alfa Romeo finnje.

Check out all 20 #F1 drivers’ graphics on the Sphere overlooking turns six to nine at the Las Vegas Strip Circuit.#LasVegasGP #RaceFans pic.twitter.com/DJp1nz1vy1

— RaceFans (@racefansdotnet) November 15, 2023