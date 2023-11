Miután az első szabadedzés Carlos Sainz balesete miatt 20 percre – érdemben mindössze 8-ra – korlátozódott, és miután az FIA és a pálya szakemberei végigvizsgálták-javították az felszakadt és esetlegesen felszakadó közműfedeleket, az eredeti, éjféli időpont helyett péntek hajnali 2.30-kor (nálunk 11.30) megkezdődött a Forma-1-es Las Vegas-i Nagydíj második, 60-ról 90 percesre bővített szabadedzése.

A korábbinál hűvösebb időben – 13 Celsius-fokos levegő-, 15 fokos aszfalthőmérséklet – gurultak ki a pályára az autók, immár üres lelátók előtt, a jegyekért dollárezreket fizető nézők nélkül, hiszen őket logisztikai okokból (lejárt a rendezők munkaideje, túlórapénzre, váltószemélyzetre pedig nem futotta az amúgy félmilliárd dollárért tető alá hozott versenyen) 1.30-kor kiterelték.

Sainzot megbüntették A Ferrari spanyol versenyzőjének autóját csúnyán elintézte a felszakadó vízvezetékfedél, a csapat rohammunkában igyekezett azt megjavítani. A javítás keretében cserélni kellett a túlélőcellát, a belső égésű motort, az akkumulátort és a központi vezérlőelektronikát – mivel az akkumulátorból kereten felüli darab került az autóba, Sainz 10 helyes rajtbüntetést kap vasárnapra. Az FIA versenyfelügyelői a kiadott dokumentumban megjegyzik, hogy ha a szabályok engednék, a Ferrari kérésének megfelelőn szívesen eltekintettek volna a büntetésektől, ám ez nem állt módjukban.

Elsőként a mclarenes Lando Norris ment ki, hamarosan követte csapattársa, Oscar Piastri és a többiek is. A fiatal angol a lágy gumikon is küszködött a tapadással, a vadonatúj, hideg, poros, felgumizatlan aszfalt nem volt épp ideális. A McLaren aztán el is romlott, Norrisnak óvatosan kellett visszatérnie a bokszba.

🟢 FP2 GREEN LIGHT 🟢 The two McLarens are first to set out on track #F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/xSpwVZ5Dpq — Formula 1 (@F1) November 17, 2023

Közben Max Verstappen 1:41,905-tel nyitott a közepes keverékű (sárga) Pirelliken, nagyjából ugyanekkor előbb a haasos Kevin Magnussen, majd a Red Bull-os Sergio Perez is kiszaladt a 12-es kanyar aszfaltos bukóterébe. Mindketten gond nélkül vissza tudtak térni.

8 perc után Sainz első edzés végét hozó, javított autójú Sainz állt az élre 1:39,891-gyel a piros abroncsokon, 2 perccel később csapattársa, Charles Leclerc közel egy másodpercet javított ezen. A tapadás a nehéz körülmények ellenére is láthatóan javult, ahogy egyre több gumit vittek fel a versenyívre. A másutt „gumizabáló” autók – köztük a Ferrari – most könnyebben melegítették fel az abroncsaikat.

Lance Stroll goes spinning off at Turn 14 but has got going again #F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/Ud23m4HcEP — Formula 1 (@F1) November 17, 2023

Verstappen azért megmutatta, hogy a Red Bull minden körülmények között erős, a közepes keveréken is az élre tudott ugrani néhány pillanatra, mielőtt Sainz és Leclerc „visszaelőzte”., de 20 perc elteltével mégis a holland volt a leggyorsabb, a közepeseken is a ferrarisok elé tudott állni.

Az első félóra végén a világbajnok autójára is felkerültek a lágyak, Verstappen „versenyzett” is egy kicsit Leclerc-rel, hogy aztán a gyors(nak szánt) körén hibázzon a 12-es kanyarban. A holland a további körökön sem tudott villantani a piros Pirelliken.

Bár időnként Verstappen, a mercedeses Lewis Hamilton és a williamses Alex Albon is egész gyors tudott lenni, a Ferrarik féltávnál is megfoghatatlannak tűntek.

Halfway through this extended second practice session (45/90 mins) Leclerc is setting the pace, with Hamilton and Albon fractions behind #F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/AmBSdTwzcD — Formula 1 (@F1) November 17, 2023

50 perc után Alonso is mutatott valamit, 1:36,657-ttel állt az élre az Aston Martinnal.

Pár perccel később újabb adok-kapok kezdődött a Red Bull és a Ferrari között, a holland addigi csúcsán Leclerc több mint hattizedet faragott, a monacói elsőként csúszott be 1:36 alá, majd többször is még tovább javított.

25 perccel a vége előtt a mezőny mindkét spanyolja elfékezte a 12-es kanyart, előbb Alonso volt kénytelen volt fordulni a bukótérben, majd amikor ő kiért, Sainz esett be oda példaképét másolva. Az Aston Martin és a Ferrari is sértetlenül folytatta.

A záró negyedórára a többség jobban megtankolt autóval hosszabb etapokra váltott, az idők ekkor már nem javultak érdemben, de a csapatok így is értékes adatokat gyűjtöttek a pályáról, a gumik, az autók viselkedéséről.

A „másfeles” szabadedzés végén a ferrarisok zártak az élen, mögöttük Alonso következett.

🏁 END OF FP2 🏁 The two Ferraris end the session on top TOP 10

Leclerc

Sainz

Alonso

Perez

Bottas

Verstappen

Hulkenberg

Stroll

Hamilton

Albon#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/wyDPm3KbtV — Formula 1 (@F1) November 17, 2023

A Las Vegas-i hétvége szombaton – magyar idő szerint – 5.30-kor folytatódik a 3. szabadedzéssel, az időmérő 9-kor kezdődik majd.