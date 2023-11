A Red Bull minden idei amerikai futamon egyedi festéssel áll rajthoz, ezek mindegyikét egy-egy rajongó tervezte a „Make your mark” akció keretében.

Miami és Austin után a harmadik egyedi festés debütál Las Vegasban. A döntőbe tíz dizájn jutott be, a szavazás után a brit Lindsay Palmer kifejezetten vegasos munkája lett a befutó.

The close-ups 😍 Ready to light up Las Vegas 🔜 pic.twitter.com/Gf3iYtWbld