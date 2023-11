Nagyon jól megtervezte a Forma-1 a Las Vegas-i Nagydíj visszatérését, csak például arról feledkeztek el az illetékesek, hogy a lehűlő levegő miatt nem túl jó ötlet éjszakai futamot szervezni egy sivatagi városba. De legalább beismerték, hogy ezzel az aprósággal valóban nem számoltak.

A pilóták már viccelődtek azzal, hogy kézmelegítőkre is szükségük lesz Las Vegasban, bár lassan téli gumikat is kérhetnének a Pirellitől. A jelenlegi előrejelzések szerint ugyanis nem kizárt, hogy a hideg mellé egy kis eső is jöhet.

A legnagyobb esély záporokra a (helyi idő szerint) péntekről szombatra virradóra esedékes időmérőn lehet, a jelenlegi előrejelzések negyven százalékra teszik ennek esélyét. A szombat esti futamra húsz százalékra csökken az eső esélye, a fő látványosságot tehát valószínűleg megússza eső nélkül a mezőny.

A modellek szerint 12 foknál melegebb egyik napon sem várható, ennél csak hidegebb lehet.