Több mint 40 év után, villanyfényes versennyel tért vissza a Las Vegas-i Nagydíj a versenynaptárba. A Forma-1 mezőnye ugyanakkor váratlan és eddig többé-kevésbé ismeretlen tényezővel nézhet szembe a jövő hétvégi futamon: a sivatagi környezetű helyszínen az esti órákban drasztikus szintre esik vissza a hőmérő higanyszála.

Az előrejelzések szerint az sem kizárt, hogy a királykategóriás események idején mindössze 4-5 Celsius-fokot mutatnak majd a hőmérők. Ezt azonban nem vették számításba a Las Vegas-i visszatérés tervezésekor – erről Ross Brawn beszélt, aki 2022 végéig töltötte be a bajnokság sportigazgatói posztját. „Az egyetlen dolog, amit eleinte nem vettünk figyelembe, de a gumibeszállító cég foglalkozott vele, hogy nagyon hideg van éjszakánként” – mondta a talkSPORT-nak.

Brawn arra is utalt, hogy a Pirelli viszont felkészült a hideg időjárásra. A gumigyártó még korábban bejelentette, hogy – az abu-dzabi fináléhoz hasonlóan – Las Vegasban is a három leglágyabb (C3, C4, C5) keverékét bocsátja a mezőny rendelkezésére. A RaceFans hasábjain Mario Isola, a Pirelli motorsport-igazgatója azt vetítette előre, hogy a sima aszfalt miatt is nagyon gyenge lesz a tapadás.

El tudom képzelni, hogy ilyen hideg, sőt, szuperhideg körülmények között trükkös lesz a gumik felmelegítése, főleg egy olyan pályán, ami eleve nem termel sok hőt

– jegyezte meg a szakember.

Brawn szerint ezzel a Forma-1 olyan kihívással kerül majd szembe, amilyennel korábban eddig nem, amitől azt várja, „látványos” lesz a Las Vegas-i verseny. „Határozottan olyan új kihívásokkal nézünk szembe, amikkel korábban még nem volt dolgunk, de úgy gondolom, ez látványos lesz” – tekintett előre.

Annak ellenére, hogy a Las Vegas-i pálya vonalvezetését 17 kanyar tűzdeli, három hosszú egyenes is tarkítja azt, így valamennyi csapat számolhat azzal, hogy egy kör nem lesz elég a gumik felmelegítésére. Andrew Shovlin, a Mercedes pályamérnöke arra számít, az alacsony hőmérsékletek a téli tesztekhez hasonló helyzetet teremtenek, mint arról korábban a Motorsport.com-nak nyilatkozott.

„Attól is függ, mennyire lesz hideg” – szögezte le Shovlin. „Ha egyszámjegyű lesz a hőmérséklet, akkor úgy fogunk majd állni, mint a téli teszteken. Nagyon nehéz lesz felmelegíteni a gumikat, amik így például szemcsésedhetnek. Ilyenkor van, hogy csak várni kell, hogy maguktól felmelegedjenek egy kicsit. Érdekes lesz ilyen körülmények között kvalifikálni és versenyezni.”

Shovlin úgy véli, a csapatok kockáztatni fognak a rendhagyó körülmények között, mérlegelve, milyen események várhatóak, és azok milyen autóspecifikációkkal kezelhető.