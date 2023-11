Még el sem kezdődött, máris megérezte Max Verstappen idei dominanciájának hatását a Forma-1-be 41 év után, páratlan fényűzés kíséretében visszatérő Las Vegas-i Nagydíj. Miután a Red Bull hollandja már az októberi Katari Nagydíjon bebiztosította pályafutása harmadik világbajnoki címét, elkezdtek érezhetően beesni a jegy- és szállodai szobaárak – írja a CNN.

A helyi idő szerint szombat esti futamra szóló jegyek átlagára mintegy 35 százalékkal, 1645-ről 1060 dollárra csökkent az elmúlt időszakban. A TickPick adataiból tehát az olvasható ki, hogy a jegyek nagyjából 200 ezer forinttal lettek olcsóbbak, így az áruk 400 ezer forint alá zuhant – ez lényeges változás ahhoz képest (főleg az akkori árfolyamok mellett), hogy egy évvel ezelőtt még a mostani ár duplájáért, nagyjából 2000 dollárért árusították a belépőket.

Hasonló drasztikus csökkenés mutatható ki a csütörtöki, valamint a pénteki jegyek esetében. A csütörtöki szabadedzésekre már 180 dollárért, azaz 63 ezer forintért is be lehet jutni, ami kevesebb, mint a fele a korábbi díjszabásnak, míg péntekre – amikor az időmérő edzést rendezik – 342 dollárért, vagyis 120 ezer forintért is váltható jegy, ami így több mint 60 százalékos áresés eredménye.

A luxust így sem engedték el

Ami pedig a szállodai szobákat illeti, a CNN által összegyűjtött adatok alapján az éjszakánkénti átlagár 283 dollár, tehát 100 ezer forint körül mozog, ami 24 százalékkal kevesebb az egy hónappal ezelőtti árakhoz viszonyítva. Ennek ellenére akadnak szállodák, melyek – a Las Vegas-i stílushoz hűen – F1-es tematikájú, különleges csomagokat kínálnak.

Az MGM Resorts égisze alá tartozó Bellagio 12 ezer dollárt – ami a mostani árfolyamon 4,2 millió forintnak felel meg – kér el egy háromnapos luxuscsomagért, ami a VIP-belépők mellett híres szakácsok és sommelier-k által készített ételeket és borokat, valamint az utcai Forma-1-es helyszínre exkluzív kilátást biztosító privát teraszokat tartalmaz.