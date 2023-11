Gazdasági értelemben újabb sikeres negyedévet tudhat maga mögött a Forma-1, miután a bajnokság tovább növelte a bevételeit 2023 harmadik negyedévében. Az előző év azonos időszakához viszonyítva 715 millió dollárról 887 millió dollárra – a mostani árfolyam szerint 313,8 milliárd forintra – ugrottak a bevételek, ami 24 százalékos növekedést jelent, derült ki a Motorsport.com beszámolójából.

A működésből származó bevételek szempontjából 61 százalékos emelkedést könyveltek el, azaz amíg az előző év harmadik negyedében 82 millió dollárt, az idén 132 millió dollárt termelt ez a mutató. Növekedés mutatható ki a Forma-1-es csapatok között szétosztott pénzek tekintetében is: a tavalyi 370 millió dollárral szemben 432 millió dolláron, tehát mintegy 153 milliárd forinton osztozhatott a tíz gárda.

Ugyanakkor a képet torzítja, hogy amíg tavaly hét, 2023-ban nyolc versenyt rendeztek a júliust, augusztust és szeptembert átölelő időszakban. A kieső Francia Nagydíjat ráadásul olyan, jövedelmezőbb helyszínek váltották, mint Szingapúr és Japán, melyek magasabb rendezési jogdíjat fizetnek, mint bármelyik pálya az öreg kontinensen.

Az F1 tulajdonosa, a Liberty Media azt is megjegyezte, hogy az infláció miatt a költségek is emelkedtek, hatása különösen a vendéglátási és szállítmányozási kiadásoknál érződött, az utóbbiakat a két Európán kívüli futam lényegesen megdobta. Partnereik szolgáltatásaihoz és promóciós lehetőségekhez szintén magasabb áron jutottak hozzá, továbbá a két hét múlva esedékes Las Vegas-i Nagydíj és az F1 Academy női utánpótlás-bajnokság is plusz költségeket jelentett.