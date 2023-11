Helyi idő szerint késő délelőtt, napos időben, 25 Celsius-fokos levegő- és 44 fokos aszfalthőmérséklet mellett vette kezdetét az idei hatodik, egyben utolsó sprintidőmérő, sprint-szétlövés a 2023-as Forma-1-es Sao Pauló-i Nagydíj hétvégéjének szombati napján. Az újdonság a sprinthétvégék második szabadedzésének helyét veszi át az idei évtől kezdve, mely eddig gyakorlatilag értelmetlen körözés volt.

Az SQ1-ben folytatódott az, amit pénteken láthattunk az időmérőn: a mezőny rendkívül szoros volt ezúttal is. Az élen Carlos Sainz, Lando Norris, Lewis Hamilton és Max Verstappen révén egytized másodpercen belüli kört tudott futni a Ferrari, a McLaren, a Mercedes és a Red Bull is. A leglátványosabb visszaesést péntekhez képest az Aston Martin produkálta, bár ők bevallották, jókor jött nekik pénteken is a vihar.

A továbbjutásért a szokásos csapatok vívták a harcot, de a meccsüket idő előtt, az SQ1 vége előtt lefújták. Esteban Ocon összeütközött ugyanis Fernando Alonsóval az első kanyarkombinációban. Az Alpine franciája kigyorsítás közben megcsúszott a rázókövön, és padlógázzal nekiment az Aston Martin bal első tengelyének. Az Alpine a falban zárta a szétlövést, a spanyol futóműve pedig eltört.

🚩 RED FLAG 🚩

Esteban Ocon has crashed out of the Sprint Shootout!

The Frenchman is out of the car #BrazilGP #F1 pic.twitter.com/tYAcVO0maU

— Formula 1 (@F1) November 4, 2023