Formahanyatlása láttán még azt is kilátásba helyezték Sergio Péreznek – legalábbis a nemzetközi sajtóban –, hogy nemcsak az ülését veszítheti el a Red Bullnál, hanem akár már a hétvégi Mexikóvárosi Nagydíjon be is jelenti az év végi visszavonulását. Helyzetén a csapattársával való, látszólagos konfliktusok sem segítettek, ám azt még az idei világbajnoki címet (is) simán bezsebelő Max Verstappen is határozottan cáfolta, hogy valóban megromlott volna a kapcsolatuk.

Ennek ellenére Pérez hazai hétvégéjén is sokakat foglalkoztat a helyzete, illetve a jövője, többek között Lewis Hamilton is azok táborát erősíti, akik szerint a Red Bull szándékosan hátráltatja a mexikói versenyzőt.

„Soha nem tapasztaltam olyat, amin most Checónak kell keresztülmennie, de versenyzőként megértem, milyen pszichológiai és mentális nyomás van rajta” – nyilatkozta a Fox Sports mexikói csatornájának a hétszeres vb-győztes. „Nem hiszem, hogy a csapata annyira komolyan támogatná. Még ha nem is az egész csapatra gondolok, mert sokan vannak egy csapatban, de akadnak néhányan, akik biztosan nem segítettek neki pszichésen, köztük különösen az egyik szóvivő.”

Bár a „szóvivőt” nem nevesítette, minden bizonnyal Helmut Markóra, a Red Bull tanácsadójára célzott Hamilton, aki ugyan tagadta, hogy ultimátumot szabtak volna Péreznek, több, vele kapcsolatban tett kijelentése is nagy port kavart. Az egyik ilyen megszólalása miatt hivatalosan is figyelmeztették Markót, miután egy egész kontinenst haragját vívta ki azzal, hogy azt mondta, a formaingadozása a „dél-amerikai” (sic!) származásával magyarázható.

Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke Mexikóban cáfolta, hogy visszavonulna Pérez, de Hamilton megnyilvánulását sem hagyta szó nélkül. „Nagyon kedves Lewistól, hogy így aggódik érte, és ennyire odafigyel rá” – nyilatkozta Horner. „Pedig néhány héttel ezelőtt még megkérdőjelezte Max csapattársainak versenyképességét…”

Ahogyan arról a Vezess korábban beszámolt, a Mercedes pilótája még az ősz elején bejelentett szerződéshosszabbítását követően fogalmazott meg nyílt kritikát Verstappen házon belüli ellenfelei kapcsolatban, ezzel burkoltan a holland kvalitásait is megkérdőjelezve. Akkor Verstappen is megszólalt a kérdésben, de szerinte korábbi riválisa pusztán irigy a mostani sikereire.

Miután „szembesítette” Hamiltont az alig két hónappal ezelőtti nyilatkozatával, Pérez helyzetéről is részletesen beszélt Horner: „Nagyszerű a kapcsolata a csapattal, ahogyan a csapattársával is. Szeretnénk, ha második lenne a bajnokságban, az egyéni összetettben ugyanis még nem értünk el kettős győzelmet” – idézte a szavait a Formula1.com.