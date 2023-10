A 2023-as idény elején Sergio Perez már-már pariban volt a címvédő Max Verstappennel, ám a mexikói versenyző késő tavasztól lejtőre került, miközben a holland lazán, hatalmas fölénnyel jutott a harmadik világbajnoki címig.

A mexikói – és általában a Perez- – szurkolók körében sokan meg vannak győződve róla, hogy a Red Bull szándékosan hátráltatta Perezt, hogy ezzel Verstappennek kedvezzenek, komoly indulatok jelennek meg online, legutóbb, Austinban pedig már élőben is: számos néző huhogott, fújolt a hollandra, valószínűleg ugyanazok, akik amúgy „Checo, Checo!” kántálással nyilvánították ki, kinek is drukkolnak.

A Forma-1-es Mexikóvárosi Nagydíj szervezői már a hónap elején „Racepect” – az angol race (verseny) és respect (tisztelet) vegyítése – néven kampányt indítottak, csütörtökön pedig maga Perez és Verstappen is megszólalt, igyekeztek világossá tenni, hogy kettejük között nincs probléma.

„Nem hiszem, hogy bármi rossz történne majd a hétvégén, de fontos, hogy mi is közvetítsük a tisztelet üzenetét, mert a média szeret nem létező ellentéteket szítani a pályán kívül. Az F1 nagy sport, mi pedig sok fiatalnak szolgálunk példaképként, fontos, hogy csakis a sportra koncentráljunk. Akármi történjen is a pályán, az ott is marad, szeretnénk, ha ezt az üzenetet közvetítené az ország az egész világ felé” – nyilatkozta Perez a brit Sky Sportsnak.

Amikor Verstappent kérdezték kettejük ellenségeskedéséről, így felelt: „Kitaláció! Checóval nagyon jól megvagyunk, szerintem részünkről nincs semmi ilyesmi. Nyilván pilótaként mindig szeretnénk gyorsabbak lenni a másiknál, előrébb végezni nála, de nagyon is tiszteljük egymást, a másik teljesítményét.”

Bár az austini fújolás kapcsán egyesek felvetették, hogy az nem is Verstappennek, hanem Texas kormányzójának, Greg Abbottnak szólt, a holland most azt mondta, ő ezt nem hiszi, legfeljebb azt tudja elképzelni, hogy rajta kívül a politikust is célozták. Ezzel együtt nem haragszik a mexikóiakra.

„Hogy őszinte legyek, nagyon szépen fogadtak itt, amikor megérkeztem. Nyilván mindig felmerül ez a téma, de én azért jövök ide, hogy a munkámat végezzem, és eddig mindig lenyűgöző is volt a fogadtatás. Ezért is promótáljuk ezt a dolgot. Nem is csak Mexikóra jellemző az időnkénti tiszteletlenség, általában ilyen a modern sport.”

„Az természetesen teljesen rendben van, hogy valaki szurkol a kedvenc versenyzőjének, de illik a többieket is tisztelni. Különösen mondjuk olyankor, amikor a dobogós ceremónián szól a nemzeti himnusza, na, olyankor nagy tiszteletlenség bekiabálni, kántálni.”

A Red Bull motorsportfőnöke, Helmut Marko a héten elárulta, hogy Mexikóvárosban testőrök vigyáznak majd Verstappenre. A háromszoros bajnok így kommentálta ezt:

„Itt a szokásnál egy kicsit nagyobb lesz a védelmem, de más országok is vannak, ahol sűrűbbek a dolgok. Tavaly például nagyon zsúfolt volt itt a paddock, nehéz volt eljutni a garázsig, szóval egyszerűen simábbá teszi a hétvégét [a testőrség], mind a pályán, mind azon kívül, a szállodába való eljutást stb. De teljesen biztonságban érzem magam itt. Szerdán például végig promóciós programot csináltam, nagyszerűen fogadtak, ahogy máskor is, jó újra itt lenni.”