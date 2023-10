Időről időre felmerül a Forma-1-ben, hogy a jelenlegi büntetési rendszerrel kezdeni kellene valamit. A mostani szisztéma alapvetően a tettest csak az alapján bünteti, hogy mit követett el, de azt nem veszi figyelembe, hogy ha adott esetben másnak a kárára szabálytalankodott, akkor valahogyan kárpótolja a másik felet.

Ennek egyik remek példája a pályán kívüli előzés, a pályalevágással nyert előnyszerzés, melyből többet is láthattunk a Forma-1-es Amerikai Nagydíj sprintjén. George Russell is így tett Oscar Piastri ellen, meg is kapta érte az öt másodpercét, ám ha azt nézzük, a futam második felében többet nyert összességében ezzel, mintha sokáig ült volna a McLaren mögött beragadva, várva a lehetőségre.

A williamses Alexander Albon hasonló szituációba keveredett a sprinten, szintén Piastri előzése közben. Az ő esetét ugyan elnézték a stewardok, büntetést tehát nem kapott érte, de a sprintet követően bevallotta, kalkulált az esetleges öt másodperccel és annak hatásaival.

“Hogy őszinte legyek, ilyen történt már párszor. Láttuk ezt George-nál is, a büntetés nem elég nagy. Ez egy hülye büntetés, párszor már beszéltem róla. A lassabb autót bünteti és a gyorsabbat segíti. Biztos vagyok abban, hogy George tudta, hogy pályán kívül van, de azt gondolta, hogy gyorsabban kiautózza az öt másodpercet ahelyett, hogy beragadna. Ez van” – mondta Albon.