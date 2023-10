Zsinórban a második hétvégén fordul elő, hogy a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) menet közben változtatott a pályahatárokon. A két héttel ezelőtti Katari Nagydíj folyamán a Pirelli-gumikkal kapcsolatban felmerült problémák miatt kellett „kiszélesíteni” a pályát, ezúttal viszont a versenyzők és a csapatok visszajelzéseire hallgatva született hasonló döntés.

Már a szombati sprintkvalifikáción az új pályahatárok voltak érvényben, erről azonban csak az órákkal később megrendezett sprintverseny előtt érkezett hír. Az FIA szóvivője megerősítette, hogy a pénteki versenyzői eligazítást követően

megvastagították a fehér vonalat a 9-es, 12-es és 19-es kanyarok külső ívén, ezáltal extra mozgásteret biztosítva a versenyzőknek.

Bár a Motorsport.com információi szerint az első szabadedzésen is összesen 76 kört vettek el, nagyobb visszhangot kapott, hogy a vasárnapi pole-pozíció sorsa is egy pályaelhagyással dőlt el. Noha Max Verstappen öt ezredmásodperccel gyorsabbnak bizonyult Charles Leclerc-nél a pénteki időmérőn, nem tarthatta meg a leggyorsabb körét, mivel négy kerékkel hagyta el a pályát a 19-es kanyarban – a körelvétellel a hatodik helyre csúszott vissza a rajtrácson a háromszoros világbajnok.

So so close for Max Verstappen 😩

The Dutchman grabbed provisional pole but his time was deleted for track limits

He will start from P6 on Sunday#USGP #F1 pic.twitter.com/a1rgZ9iCgX

— Formula 1 (@F1) October 20, 2023