Ottani idő szerint 16 órakor, perzselő hőségben (35 Celsius-fokos levegő- és 42 fokos aszfalthőmérséklet) indult a 2023-as Forma-1-es idény 18. fordulója, az Amerikai Nagydíj időmérő edzése az austini Circuit of the Americas pályán.

A vártnál talán szorosabb szabadedzés után érdekes volt látni, hogy a szombati sprintnap előtt ki milyen rajthelyet szerez a vasárnapi nagydíjra.

A Q1 kezdetén a Williams amerikai újonca, Logan Sargeant gurult ki elsőként a pályára, de mások sem akarták pazarolni a 18 percet.

Let's go and set the grid for Sunday's Grand Prix! ✨ #USGP #F1 pic.twitter.com/dbHJNvIOO6

Sargeant nem ment mért kört, visszatért a bokszba, így a Ferrari párosa nyitott az élen. A hétvégén első ízben lágy Pirellin vezető mclarenesek soroltak be mögé a 2-3. helyre. A Red Bull-os Sergio Perez hátrébb tolta Oscar Piastrit, míg világbajnok csapattársa, Max Verstappen 1:36,470-tel állt az élre.

Az edzésen gyorsnak tűnő frissített Mercedesszel Lewis Hamilton – egy kis hibával – az 5. lett, majd gyorsan 6., amikor George Russell fellépett a 3. pozícióba. A gyakorláson a fejlesztésekkel meglepően erős Haas megint villantott: Nico Hülkenberg mindenkénél gyorsabb tudott lenni a szakasz felénél, Verstappennek is 235 ezredet adott. Fél perccel később az alpine-os Pierre Gasly még ezen is javított egy kicsit.

Nico Hulkenberg is setting the pace with 8 minutes of Q1 to go! 👊

Elképesztő volt a tapadás javulása, Carlos Sainz 5 perccel a vége előtt már 1:35,824-nél tartott. Verstappennek (5.) is mennie kellett még, nem lehetett biztos a továbbjutásban.

The Smooth Operator is currently fastest in Q1 with 3 minutes to go ⚡️ #USGP #F1 pic.twitter.com/8QqUKtKGqq

Can Carlos Sainz make it back-to-back poles at COTA?

A holland közel fél másodpercet javítva állt vissza az élre, bár egy ponton mintha kiszélesítette volna a pályát. Hamilton nála is gyorsabb tudott lenni, ahogy Norris is. Az utolsó pillanatokban hátrébb is folyamatos volt a pozícióváltás, a hajrá vesztesei Hülkenbeg, az Aston Martin, valamint a Williams pilótái voltak. Fernando Alonso 2023-ban az eddigi összes időmérőn a Q3-ig jutott, ezúttal már az első szakasz végén búcsúzott.

Fernando Alonso is out in Q1! ❌ #USGP #F1 pic.twitter.com/WOiOitfVv9

Q2 – Az első menet tanulsága alapján a második szakaszban is a végén jöhettek a legjobb idők, ennek ellenére a többség nem várt.

Az első gyors körök után Verstappen, Piastri, Ocon, Gasly, Russell, Perez, Hamilton, Cunoda, Leclerc, Bottas volt a top 10 sorrendje. Norris első kísérletét pályaelhagyás miatt törölték.

Lando Norris is in trouble with no time set after his lap was deleted for track limits

The pressure is on with four minutes to go! 👀#USGP #F1 pic.twitter.com/3LSAxlL07o

— Formula 1 (@F1) October 20, 2023